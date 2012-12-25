9 دی نقطه عطفی در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح عصر سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان دشتی اظهار داشت: حادثه عاشورا در تاریخ فراموش نشد و چون فراموش نشد سیه‌دلان سعی کردند تا آثار آن را در نهم دی‌ماه با حمایت‌های استکبار محو کنند اما با هوشیاری مردم در نطفه خفه شد.

وی اضافه کرد: هر سال که از مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی علیه السلام می‌گذرد در سراسر کشور و حتی در خارج از کشور این مراسم پرشورتر برگزار می‌شود و این نشان‌دهنده مردمی بودن آن است.

امام جمعه خورموج افزود: اگر شما خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری خواهد کرد، این را در صحنه‌های مختلف و در تاریخ اسلام و انقلاب شاهد هستیم و خداوند به عهد خودش وفا کرده است.

وی ادامه داد: خداوند می‌فرماید اگر شما شکر دستورات‌ خدا را انجام دهید خدا نعمت‌های شما را زیاد می‌کند.

مصلح به نهم دی اشاره کرد و یادآور شد: نهم دی ماه نقطه عطفی در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است که این روز به نام بصیرت نام‌گذاری شده است.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی دشتی خاطرنشان کرد: حادثه عاشورا در تاریخ فراموش نشد و چون فراموش نشد سیه دلان سعی کردند تا آثار آن را در نهم دی ماه با حمایت‌های استکبار محو کنند اما با هوشیاری مردم در نطفه خفه شد.

وی ادامه داد: حرکت عظیم و توفنده ملت ایران در مقابل توطئه اجانب و با همکاری عوامل مزدور داخلی مخصوصا در اهانت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام و آقا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا باعث شد مردم خودجوش در خیابان‌ها حضور پیدا کنند و فتنه آنها را در نطفه خفه کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی دشتی خاطرنشان کرد: تشابه قیام عاشورائیان نهم دی به عاشورای کربلا این بود که قیام آنها هم به راحتی قابل هضم در تاریخ نیست.

وی یادآور شد: روز نهم دی همه شهرهای کشور در حمایت از ولایت فقیه، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری حماسه‌ای بزرگ آفریدند که در تاریخ ثبت شد.