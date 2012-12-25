ایجاد تشکل های تعاونی ایثار راهکاری مناسب برای اشتغال جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر سه شنبه در جمع مردم منطقه اسپکه بخش لاشار(شهرستان نیکشهر) با اشاره به اینکه اشتغال فقط پشت میز نشینی نیست، اظهار داشت: یکی از راه های ایجاد اشتغال پایدار در جامعه تشکیل شرکت های تعاونی است.

وی گفت: دولت از طرح‌ های تولیدی حمایت می‌ کند و ما نیز از طرح ‌هایی که باعث اشتغالزایی می ‌شوند استقبال، حمایت و پشتیبانی می‌ کنیم.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان به عنوان بزرگترین استان کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: وجود هزار و 540 کیلومتر مرز خاکی و آبی با سه کشور افغانستان، پاکستان و عمان موقعیت استراتژیکی استان را دوچندان کرده است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بر انتقال آب از دریای عمان به سیستان تاکید کرد و بیان داشت: این طرح آرزوی دیرینه است که به طور جدی پیگیر آن هستیم و به یاری خداوند انتقال آب شیرین از دریای عمان به چابهار، نیکشهر، ایرانشهر، خاش تا زابل انجام شود.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به اولویت برنامه های سپاه سلمان برای خدمات رسانی بهتر به مردم استان گفت: بهره برداری از ظرفیت های سیستان و بلوچستان و تقویت نیروی بومی برای شکوفایی استعدادهای نهفته استان منجر به تغییر نگرش عمومی نسبت به منطقه خواهد شد.

سردار سید حسین مرتضوی افزود: سپاه همواره برای پیگیری و تحقق مطالبات مردم، خدمات رسانی بهتر به آنان و جلب همیاری مسئولان در جهت حل مشکلات پیشگام بوده و تاکنون به توفیقات قابل توجهی در این زمینه دست یافته است.