بهداشت و سلامت دانش آموزان مدارس طالقان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان طالقان افزود: دشمنان نظام درصدد هستند تا فضای جامعه را به فضای ناامیدی و یاس تبدیل کنند در حالیکه خود هم می دانند امید، پیشرفت و توسعه روز افزون پیام مهم و اصلی انقلاب اسلامی است و مردم هم با آرمانهای امام (ره) و انقلاب پیوندی عمیق دارند.

وی با بیان اینکه اکنون دانش آموزان و دانشجویان قشر هدف جنگ نرم دشمن هستند، اظهار داشت: افزایش آگاهی و بصیرت افزایی در این قشر به ویژه دانش آموزان راه مقابله با این جنگ است.



دلاویز در ادامه با اظهار تاسف از حادثه آتش سوزی اخیر در یکی از مدارس کشور گفت: تمامی مدارس طالقان باید از نظر ایمنی در سطح استاندارد قرار گیرد.



وی گفت: باید با دقت کامل از بروز چنین حوادث غم انگیزی جلوگیری کرد.



فرماندار طالقان بهداشت و سلامت دانش آموزان را نکته مهم دیگری عنوان کرد و گفت: اداره آموزش و پروش با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان به این مقوله نیز توجه ویژه ای داشته باشند تا سلامت روحی و جسمی دانش آموزان تضمین شود.

مدارس و خوابگاههای شبانه روزی طالقان مجهزند





در ادامه این جلسه عبدالرزاق آقا احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان هم به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته آموزش و پرورش در سال جاری پرداخت و گفت: خوشبختانه تمامی مدارس و خوابگاههای شبانه روزی در سطح شهرستان از نظر امکانات در وضعیت مناسبی قرار دارند.



وی افزود: قبولی تقریبا صدرصدی دانش آموزان طالقانی در دانشگاهها و کسب رتبه های برتر علمی در سطح استان و کشور نشان از توانمندی این دانش آموزان و تاثیر گذاری معلمان و کادر آموزشی مدارس طالقان است.



آقا احمدی همچنین گفت: به زودی کانون بازنشستگان فرهنگی طالقان تشکیل خواهد شد.