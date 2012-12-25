916 شغل برای مددجویان کمیته امداد در استان سمنان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نجعفلی انتظاری ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه با یک برنامه ریزی دقیق و ایجاد اعتماد به نفس در بین خانواده های مددجویان باید مسئله اشتغال رفع شود، افزود: این نهاد یکی از مقدس ترین نهادهای کشور و از میراث گرانبهای معمار کبیر انقلاب اسلامی است.

ایجاد بیش از900 شغل برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان

وی از ایجاد شغل برای 916 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد در سالجاری خبر داد و گفت: برای این مددجویان در قالب طرح های خود اشتغالی و مشاغل خانگی شغل ایجاد شده است.

انتظاری با اشاره به اینکه از این تعداد شغل ایجاد شده 499 فقره مربوط به کمیته امداد شاهرود و میامی، 62 فقره از گرمسار و آرادان، 103 فقره از دامغان، 69 فقره از مهدیشهر و 183 فقره مربوط به کمیته امداد سمنان بوده است، اظهار داشت: مددجویان جویای کار برای مشاغل خانگی از تسهیلات بانکی تا سقف 50 میلیون ریال و برای طرح های خود اشتغالی از تسهیلاتی تا سقف 100 میلیون ریال برخوردار می شوند.

اجرای طرح مشاغل خرد در روستاها و شهرهای زیر 20 خانوار استان سمنان

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از اجرای طرح مشاغل خرد در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت این استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی اشتغال و تجربه چند سال گذشته این نهاد در امر ایجاد مشاغل خانگی و خود اشتغالی مقرر شد در جلسه کار گروه اشتغال روستایی استان ها در تحقق این عملیات اقدام شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات اجرای این طرح از محل منابع قرض الحسنه بانک ها است، تصریح کرد: در تامین این اعتبارات مقرر شد علاوه بر پیش بینی بودجه، از سایر منابع در اختیار دستگاه های اجرایی عضو نیز استفاده شود.

انتظاری با بیان اینکه افراد مستعد شناسایی شده در این طرح، پس از گذراندن دوره های آموزش فنی و حرفه ای، تسهیلات اشتغالزایی دریافت می کنند و بعد از اجرای طرح از خدمات نظارت نیز بهره مند می شوند، گفت: این نهاد امسال نیز همانند سنوات گذشته به عنوان یکی از اعضای شورای اشتغال، اقدام به ایجاد اشتغال خرد (مشاغل خانگی و خود اشتغالی) کرده و تا کنون یک هزار و 139 فقره شغل به ثبت رسانده است و به محض گشایش اعتبار از ردیف بودجه و مصوبه شورای اشتغال، تمامی تعهدات این نهاد در این مهم نیز عملیاتی می شود.

ترویج و ارتقا فرهنگ کار و تلاش در جامعه مددجویی



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان ضمن تاکید بر اهمیت فوق العاده تلاش مستمر برای ارتقای سطح اعتماد و مشارکت های مردمی، گفت: مستند سازی، توانمندی های مددجویان باید به خوبی منعکس و فرهنگ کار و تلاش در جامعه مددجویی ترویج و ارتقا یابد.

وی همچنین با اعلام اینکه کار امداد و امدادگران مبتنی بر اخلاص، دلسوزی و دیانت است، اظهار داشت: این پشتوانه معنوی الهی موجب خواهد شد تا تمامی اقشار مردم و مسئولان برای جلب رضای خدا با این نهاد، صادقانه همکاری داشته باشند.

خوداتکایی خانواده های تحت حمایت مهمترین اهداف کمیته امداد

انتظاری افزود: در مستند سازی ها حتی الامکان بیان خدمات ارائه شده این نهاد انقلابی توسط دیگران بویژه خود مدد جویان انجام گیرد که در این صورت میزان تاثیر و ضریب نفوذ کار، افزایش چشمگیری خواهد یافت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان مهمترین اولویت کمیته امداد است که تحقق این مهم در قالب برنامه های مختلف به ویژه ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان دنبال می شود تصریح کرد: مهمترین اهداف کمیته امداد، اشتغال و خوداتکایی خانواده های تحت حمایت است .

پرداخت مستمری به 9 هزار و 760 مددجو در استان سمنان

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد یکی از ارزشمند ترین مولودهای انقلاب اسلامی ایران است، افزود: این نهاد مقدس با هدف رفع محرومیت 22 روز بعد از پیروزی انقلاب به فرمان امام راحل (ره) تاسیس شد و تاکنون در این مسیر خدمات ارزشمندی را به مردم نیازمند ارائه کرده است.

انتظاری همچنین، از پرداخت مستمری 9 هزار و 760 مددجو در استان سمنان با استفاده از سیستم بانکی شبا خبر داد و گفت این طرح برای اولین بار در سطح کمیته امداد کشور اجرا شده است.

کاهش فاصله زمانی پرداخت مستمری به مدد جویان استان سمنان



مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه پیش از این، پرداخت مستمری افراد تحت پوشش از طریق هفت بانک در سطح استان انجام و زمانی در حدود 10 تا 15 روز برای این امور طی می شد، تصریح کرد: هم اکنون این پرداخت از طریق سیستم شبای بانک ملی و به صورت متمرکز استانی در کمتر از یک روز انجام می شود.

وی کاهش فاصله زمانی پرداخت مستمری، سرعت عمل و نظارت بهتر در فرایند پرداخت مستمری را از مزایای اجرای این طرح دانست.

شایان ذکر است با اجرای طرح توانمند سازی مددجویان، تعداد مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد استان طی دو سال گذشته تا کنون از 12 هزار به 9 هزار و 760 نفر رسیده اند.