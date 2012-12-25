به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده پس از برد یک بر صفر تیمش برابر راهآهن در دیداری که عصر امروز سهشنبه در ورزشگاه اکباتان برگزار شد، در نشست خبری بعد از پایان بازی در جمع خبرنگاران گفت: نخستین مرتبهای بود که تعطیلات نیم فصل به سودمان شد، هم مصدومان رسیدند و هم بازیکن محرومی نداشتیم. البته امین منوچهری 3 اخطاره بود و در این مسابقه به میدان نرفت.
وی افزود: فکر میکنم فوتبال قابل قبولی را ارائه کرده و به نتیجه رسیدیم. به غیر از آن پنالتی که دروازهبانمان مهار کرد، اکثر موقعیتهای حساس این بازی به تیم ما تعلق داشت. زمانی هم که راهآهنیها به بازی بلند روی آوردند، بازیکنان ما خوب مدیریت کردند. این بازی تمام شد و باید خود را برای دیدارهای بعدی آماده کنیم.
سرمربی تیم فوتبال نفت در پاسخ به این سوال که پشیمان نشدید موسوی را از دست دادید؟، تاکید کرد: ما باید نیروهایمان را تکمیل میکردیم، موسوی بازیکن خوبی بود اما نیاز به بازیکن در پستهای دیگر داشتیم که با این جابهجایی، در پستهای دفاع و حمله جذب کردیم. رضا نوروزی هم بزودی میتواند به جمع نفراتمان اضافه شود.
وی در خصوص انتقال تیم نفت به اراک هم اظهار داشت: این سوال را نباید از من بپرسید، بهتر است خود کفاشیان در این خصوص صحبت کند، هرچند کفاشیان اعلام کرده هرچه قوانین بگویند، در این خصوص اجرا میشود.
ابراهیمزاده با اشاره به اینکه در قرارداد بازیکنان تیم "نفت تهران" نوشته شده و آنها میتوانند یکطرفه قراردادشان را فسخ کنند، اضافه کرد: بازیکنان به علت آنکه میدانند در صورت انتقال تیم قراردادشان یک طرفه فسخ میشود، مشکلی در این خصوص ندارند.
وی با یادآوری این مسئله که همه پاس تهران را دیدید که با آن ابهت چه اتفاقی برایش رخ داد، خاطرنشان کرد: تا 10 دیماه وضعیت دقیق باشگاه نفت مشخص میشود زیرا تا آن زمان باید همه باشگاهها خصوصی شوند. امیدوارم هر اتفاقی میافتد به سود فوتبال کشور باشد. این راه هم میدانیم همه شهرهای کشور نیاز به تیم دارند اما اگر فوتبال در این شهرها از درون باشگاههای همان شهر پیشرفت کند و به لیگ برتر بیاید، بهتر است.
سرمربی تیم فوتبال نفت در پایان در خصوص اینکه آیا نوسانات این تیم در نیم فصل نخست به خاطر کم تجربگی بازیکنانش بود، گفت: ما شروع خوبی داشتیم و بعد از بازی با استقلال مشکلاتمان آغاز شد و تا پایان نیم فصل نتوانستیم نتایج خوبی را کسب کنیم.
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