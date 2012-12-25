پایانه مرزی میلک پنج هزار شغل برای رانندگان ایرانی و خارجی ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مجرد ظهر سه شنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 300 تبعه افغان دارای گذرنامه و 200 وسیله نقلیه از پایانه مرزی میلک تردد می کنند.

وی گفت: نمایندگی 12 دستگاه دولتی نیز در پایانه مرزی میلک مستقر هستند که به عنوان پنجره واحد به تجار، رانندگان و مسافران خدمات ارائه می کنند.

وی افزود: سالانه بطور متوسط حدود 9.5 میلیون نفر مسافر و 5.5 میلیون تن کالا توسط 10 هزار ناوگان حمل و نقل جاده ای موجود در سیستان و بلوچستان جابجا می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین سالانه به طور متوسط دو میلیون تن کالا در سه پایانه مرزی بین المللی میلک، میرجاوه و چابهار در حال جابجایی هستند.

وی گفت: با توجه به اینکه 90 درصد جابجایی کالا در کشور به وسیله حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد، توجه نداشتن به ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت این بخش موجب عقب ماندگی در سایر بخش های اقتصادی کشور می شود.

وی افزود: هم ‌اکنون در 13 محور اصلی استان دستگاه ‌های تردد شمار داریم که می ‌توانیم اطلاعات میزان تردد را با نوع خودرو و حتی میزان فاصله بین خودروها اعلام کنیم.

مجرد اظهار داشت: بخش حمل و نقل به صورت مستقیم برای 20هزار نفر و به صورت غیر مستقیم برای پنج برابر این رقم اشتغال ایجاد می ‌کند.

وی گفت: 16 هزار راننده فعال در بخش حمل و نقل جاده ای استان دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان دو مرکز آموزش برای رانندگان راه‌ اندازی شده که سالانه حدود هفت هزار نفر دوره برای رانندگان و متصدیان حمل و نقل و پلیس راه برگزار می‌ شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان همچنین بیان داشت: 385 هزار و 178 تن کالا از ابتدای سالجاری تاکنون با بیش از 16 هزار دستگاه وسیله نقلیه از طریق پایانه مرزی میلک به کشور افغانستان صادر شد.

وی گفت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 66 درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین طی این مدت 353 هزار و 688 تن کالا با بیش از 18 هزار دستگاه وسیله نقلیه از پایانه مرزی میلک ترانزیت شده است.

مجرد اظهار داشت: درحال حاضر دو پایانه مرزی بین المللی زمینی در میرجاوه و میلک، یک پایانه مرزی بین المللی آبی در چابهار، دو پایانه داخلی اختصاصی حمل سیمان و یک پایانه داخلی اختصاصی حمل کالا و سه پایانه مسافری در شهرستان های زابل، زاهدان و سراوان وجود دارد.

وی گفت: پایانه مسافری ایرانشهر نیز در دست ساخت است که مرحله نخست آن تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: عملیات ساخت سالن تشریفات مسافری پایانه مرزی میلک نیز با گستره دو هزار و 600 متر مربع به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

وی گفت: پایانه مرزی میلک تنها پایانه ای در کشور است که از آن فقط صادرات و ترانزیت کالا انجام می شود.