به گزارش خبرنگار مهر محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در حاشیه مراسم تودیع فاضل نظری و معارفه محمد سرشار به ریاست حوزه هنری استان تهران که عصر امروز سهشنبه 5 دی در حوزه هنری برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تغییرات مدیریتی آتی در حوزه هنری گفت: اگر منظر شما از تغییر، تغییر خود من باشد از آن خبری ندارم اما اگر منظورتان تغییر در مدیران حوزه است آن را تکذیب میکنم.
مومنی افزود: من دوست ندارم از حوزه هنری کنار بروم اما اگر مسئولیت نداشته باشم، در خدمت دوستان میمانم و داستان مینویسم.
مومنی در پاس به سوال خبرنگار مهر ردباره میزان فشار وارد به حوزه هنری برای اجرای برنامههای فرهنگی خود به دلیل کاهش بودجه اظهار کرد: کاهش بودجه قطعا بیتاثیر نبوده اما حوزه این ویژگی را دارد که کار را ارزان و با کیفیت و سرعت خوبی تمام میکند. این باعث شده که بیشتر کارها نخوابد و انجام شود.
وی افزود: البته دوستان ما در این مدت بسیار اذیت شدند اما امیدوارم دیگر این موضوع پیش نیاید. این شرایط اقتصادی البته مربوط به همه سازمان و همه کشور بود اما مسئولین باید توجه کنند و تدابیری بیاندیشند که به حوزه فرهنگ و هنر فشاری وارد نشود. کل بودجه فرهنگ و هنر به استثنای بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مگر چقدر است؟ اگر این وزارت خانه و آموزش و پرورش را کنار بگذاریم دیگر خیلی بودجهای وجود ندارد. لذا در این شرایط نباید بودجه سازمانهای فرهنگی را مثل سایر بخشها دید چون کل بودجه فرهنگی کشور منهای این دو وزارتخانه به اندازه یکی از طرحهای عمرانی کشور هم نیست.
رئیس حوزه هنری همچنین درباره مبارزه این مرکز فرهنگی با فساد سینمایی در کشور نیز گفت: من حرفهایم را قبلا گفتهام اما امیدوارم امسال شاهد جشنواره فجری در شان انقلاب اسلامی باشیم و نشان دهنده نجابت و فرهنگ بالای مردم باشد.
ور همچنین درباره وضعیت اکران سینمایی در کشور نیز گفت: آنچه مشخص است وزیر ارشاد به طور ویژه در حال پییگیری برای حل مساله هستند. البته از طرف ما مسالهای نبوده. ما یک نهاد انقلابی هستیم و وظیفه داریم امکانتمان را در اختیار ایده و پیامی بگذاریم که در راستای انقلاب اسلامی است. این پذیرفته شده و مسدئولان نظام از جمله آقای حسینی و قائممقام ایشان در حال پیگیری این موضوع هستند.
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