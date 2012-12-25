14میلیون ریال کمک هزینه به طلاب علوم حوزوی گچساران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله فروزنده گفت: این مبلغ برای رفع مشکلات تحصیلی درترم اول سال تحصیلی طبق سنوات گذشته به 14 نفرازطلاب تحت حمایت این نهاد پرداخت شد.

وی اظهار داشت: فراهم کردن امکانات تحصیلی برای شکوفایی استعدادهای فرزندان مددجو و رشد و شکوفایی و رسیدن آنان به مدارج بالای علمی و تحصیلی از اهداف کمیته امداد است.

اجرای96 طرح اشتغالزایی برای مددجویان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از اجرای 96 طرح اشتغالزا برای مددجویان کمیته امداد این شهرستان در آذرماه سال جاری خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: این امر در راستای توانمند سازی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد انجام شده است.

وی بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای این اجرای این طرحها بالغ بر شش میلیارد و 140 میلیون ریال است.

رحیمی نیا افزود: توانمندی و اشتغال خانواده های تحت حمایت از مهمترین برنامه های کاری کمیته امداد است که از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای 637 طرح خودکفایی در سرفصلهای کشاورزی، دامپروری، صنفی صنعتی و خدمات تحقق یافته است.

جمع آوری 437 میلیون ریال از صندوق های صدقات در شهرستان باشت

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان باشت از جمع آوری بالغ بر 437 میلیون ریال از صندوق های صدقات در این شهرستان خبرداد.

عبدالحمید ولی پورگفت: این مبلغ از ابتدای سال جاری تاکنون از صندوقهای صدقات جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: تعداد دو هزار و 866 صندوق صدقه بزرگ، متوسط و کوچک در سطح شهرستان وجود دارد.

ولی پور افزود: برای جمع آوری کمک های مردمی صندوقهای صدقات در سطح شهر در معابر عمومی و جاههای پرتردد نصب می شود.

وی تصریح کرد: مبالغ جمع آوری شده از صندوق های صدقات در بین ایتام و نیازمندان برابر دستورالعملها و در بخش های مختلف مانند پرداخت وام، تهیه جهیزیه، مسکن، درمان و کمک های موردی هزینه خواهد شد.

ویژه برنامه‌های بزرگداشت 9 دی در مراکز پیام نور استان برگزار می شود

رییس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال با توجه به حساسیت های دشمن شناسی و تبیین دیدگاه های مقام معظم رهبری برای مقابله با هجمه های دشمن، اهمیت یادآوری افتخار آفرینی و حرکت مردمی 9 دی ماه امری ضروری است.

رضا یوسف وند افزود: یادآوری حماسه 9 دی ماه با درایت و تیزبینی مقام معظم رهبری موجب یاس و نا امیدی دشمنان می شود.

وی با اشاره به برنامه های روز بصیرت و میثاق امت با ولایت تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه روز ملی میثاق امت با ولایت، برگزاری سخنرانی، تحلیل و بررسی عبور از فتنه 88، مسابقه پیامکی، شرکت دانشجویان و اعضای حلقه های صالحین در نماز جمعه 8 دی ماه، شرکت دانشجویان و کارکنان در غباروبی گلزار شهدا، چاپ بروشور در زمینه بصیرت، تغییر سربرگ اداری و صدور بیانیه از سوی دانشگاهیان از جمله برنامه های بزرگداشت این روز است.