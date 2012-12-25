زیارت نامه پیامبر اسلام(ص) در مساجد خراسان شمالی قرائت می شود

حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری و با توجه به اقدامات توهین آمیز دشمنان علیه پیامبر اسلام(ص) و خشم عمومی مسلمانان جهان، در سالروز رحلت ایشان، مراسم قرائت زیارت نامه پیامبر( ص) در مساجد و مصلی های نماز جمعه سراسر خراسان شمالی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری 28 صفر با روز جمعه تقارن دارد، اظهار داشت: برپایی نماز جمعه و جماعت در مصلی ها و مساجد سراسر استان به همراه قرائت زیارت نامه پیامبر اکرم(ص) گامی در جهت نهادینه کردن فعالیت های ارزنده فرهنگی و نیز نشان دادن انسجام و هماهنگی امت اسلامی است.

ثابت قدم وحید همچنین از ارسال شیوه نامه ستاد های استانی برپایی مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) به دستگاههای عضو خبر داد و افزود: آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی، اوقاف و امورخیریه، استانداری، شهرداری، بسیج ادارات و سازمان ها، ستاد راهیان نور، دستگاههای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای استان از جمله دستگاههای فرهنگی عضو این ستاد هستند که در روز پنج شنبه 21 دی ماه مراسم قرائت زیارت پیامبر اکرم(ص) را در محل ادارات متبوع خود برگزار می کنند.

به گفته وی این مراسمات به صورت همزمان در دستگاه های شهرستانی نیز برگزار خواهد شد.

