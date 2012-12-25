جامعه ورزش روحیه جوانمردی را سرلوحه قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جامعه ورزش البرز گرد هم آمدند تا در ماه صفر به ذکر مصیب برای سرور و سالار شهیدان و اسوه همه آزادگان جهان حضرت امام حسین(ع) بپردازند.

در این مراسم با شکوه شماری زیادی از مدال آوران، ملی پوشان و قهرمانان و چهره های ورزشی حضور داشتند.

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور که امروز میهمان البرزیها بود سری به این مراسم نیز زد و در جمع ورزشکاران گفت: از آنجا که مراسم مجلس عزارداری جامعه ورزش کرج به میزبانی تربیت بدنی شهرداری کرج برگزار شده است، انتظار می رود که فعالان ورزشی از اسوه های بزرگ پیروی کنند و فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و اخلاق مداری را در جامعه گسترش دهند.

وی افزود: وقتی صحبت از قهرمان و پهلوان می شود ناخودآگاه حضرت علی (ع)، ابالفضل العباس(ع) و ... در مقابل دیدگان مسجم می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مجلس نیز دانش آموزان و نوجوانان حضور داشتند که در این رابطه وقتی صحبت از قهرمان و پهلوان نوجوان می شود حضرت قاسم و پهلوان جوان حضرت علی اکبر(ع) در اذهان نقش می بندد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی تاکیدکرد: در این فضا انتظار می رود که جامعه ورزش ما نیز از روحیه جوانمردی و ایثار برخوردار باشد و از کسالت و تنبلی نیز بدور باشد.

وی با بیان اینکه اخلاق مداری از ضروریات یک جامعه دینی است، خاطرنشان کرد: این امر در بین ورزشکاران به عنوان الگو ضروری تر به نظر می رسد.

این مسئول با بیان اینکه لازم است که قانون به خوبی اجرا شود، تاکید کرد: در استانی مانند البرز و شهری مانند کرج نیاز است که سطح سرانه ورزشی آن با توجه به وجود جوانان و پهلوانان افزایش یابد و در این رابطه نیز برای داشتن جامعه ای سالم مسئولان شهری به فکر افزایش این سرانه های ورزشی در شهر باشند.



شهرداری توسعه امکانات و برنامه های ورزشی را در اولویت دارد

شهردار کرج با بیان اینکه بسط و گسترش فعالیتهای ورزشی دغدغه شهرداری کرج گفت: تلاش می شود ظرف پنج سال آینده مشکل فضای ورزشی و کمبود سرانه ورزشی ورزشکاران استان البرز برطرف شود.



سید علی آقازاده اظهار داشت: شهرداری کرج با هدف فراهم کردن زمینه های لازم برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش بین جوانان و نوجوانان، طی سال گذشته زمین های چمن مصنوعی در نقاط مختلف کرج احداث کرده است.



وی افزود: طی سال جاری عملیات احداث چند زمین چمن همچنین چند فضای ورزشی در کرج آغاز که امید می رود به زودی به بهره برداری برسد.



این مسئول خاطرنشان کرد: تلاش می شود ظرف پنج سال آینده مشکل فضای ورزشی و کمبود سرانه ورزشی ورزشکاران استان البرز برطرف شود.



اختصاص بودجه 11 میلیارد تومانی در زمینه فرهنگی- ورزشی

شهردار کرج با بیان اینکه سالانه مبلغ 11 میلیارد تومان در زمینه های مختلف فرهنگی- ورزشی هزینه می شود؛ گفت: سعی می شود که تمامی این بودجه تا پایان سال جاری جذب شود، و این امر نیز با همت و تلاش همگانی میسر خواهد شد.



آقازاده بیان کرد: ضروری است تا متولیان ورزشی استعدادهای جوانان و نوجوانان را کشف و شکوفا کند.



استان البرز دارنده مقام چهارم کشوری در حوزه ورزش

شهردار کرج در ادامه خاطرنشان کرد: استان البرز از نظر تعداد ورزشکاران و صاحبان سبک و مقام در کشور در رده چهارم کشوری قرار دارد.



آقازاده افزود: این در حالیست که از حیث امکانات و وجود فضاهای ورزشی استان البرز در رده 28 کشوری قرار دارد.



این مسئول خاطرنشان کرد: این تعداد ورزشکار و صاحب سبک در استان البرز با میزان سرانه های ورزشی موجود در استان دارای شکافی عمیق است.



وی افزود: این امر می تواند مشکلاتی برای ورزشکاران و شکوفایی استعدادهای آنان که 80 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد، بوجود آورد.



شهردار کرج تاکید کرد: مدیران شهری باید تمام همت و تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان معطوف کنند و در این زمینه می طلبد سایر دستگاهها نیز در جهت احداث فضاهای ورزشی، سالنها و زمینهای مختلف ورزشی مددرسان شهرداری باشند.