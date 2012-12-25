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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

ابوالحسنی خبر داد:

راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی در پیام نور آمل

راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی در پیام نور آمل

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور آمل گفت: رشته های تحصیلات تکمیلی در پیام نور آمل راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابوالحسنی عصر سه شنبه در دیدار با فرماندار آمل ، پیگیری برای ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی، فراهم کردن جذب دانشجویان مقطع دکتری ادبیات فارسی، تجهیز آزمایشگاه فیزیک، شیمی و زبان وتکمیل سالن ورزشی دانشگاه را به عنوان مهم ترین برنامه های خود در مدیریت جدید در این واحد دانشگاهی اعلام کرد.

وی افزود: هم اکنون حدود سه هزار و500 دانشجوی در 32 رشته تحصیلی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

فرماندار آمل گفت: فضای توسعه رشد علمی در شهرستان آمل فراهم بوده و دانشگاههای این شهرستان باید به دنبال فراهم کردن ایجاد تحصیلات تکمیلی باشند.

یدالله اکبرزاده افزود: هم اکنون 16دانشگاه و موسسه های آموزش عالی دولتی و غیردولتی در شهرستان آمل وجود دارد و حدود 25 هزار نفر مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور آمل یکی از سه دانشگاه مهم و دارای تعداد بسیاری دانشجو از مناطق مختلف کشور و مازندران است.

فرماندار آمل اضافه کرد: انتظار از دانشگاه پیام نور مرکز آمل این است که ارتقا علمی در دستور کار جدی مدیریت جدید قرار گیرد.

وی بر لزوم برگزاری هرچه سریعتر کرسی های آزاد اندیشی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سطح مراکز اموزش عالی این شهرستان تاکید کرد.

کد مطلب 1775799

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