اسیر اشتباه فاحش داوری شدیم/ فولاد استحقاق آسیایی شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر سه شنبه پس از تساوی تیمش در برابر داماش گیلان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز به علت اینکه هوای اهواز به شدت بارانی و زمین بازی گل آلود شده بود شرایط میزبان و میهمان تغییر کرد و بازی در چنین زمینی بیشتر به سود داماش شد تا فولاد به عنوان میزبان این بازی، زیرا گیلانی به بازی در چنین زمینی عادت کرده اند.

وی افزود: در ابتدای این دیدار، آغازی خوب داشتیم و جریان بازی را کنترل کردیم ولی برخلاف جریان بازی به علت اشتباه فاحش داوری تیم داماش به یک پنالتی دست یافت و آن را به گل تبدیل کرد و این امر تمرکز تیمی ما را به هم ریخت.



سرمربی فولاد خوزستان تصریح کرد: در نیمه دوم بازهم این فولاد بود که آغازی طوفانی داشت و بازی را به کنترل خود درآورد به خصوص اینکه بازیکنان جانشین به خوبی نقش خود را در زمین پیاده کردند به گونه ای که بازی باخته را با زدن دو گل به یک برتری تبدیل کردیم ولی هیجان بیش از حد بازیکنان باعث شد داماش از این شرایط برای زدن گل مساوی استفاده کند.



فرکی با اشاره به اینکه در این بازی از بازیکنان خود راضی هستم، عنوان کرد: حریف به هدف خود که کسب یک امتیاز این بازی خارج از خانه بود دست یافت ولی بازیکنان فولاد با این بازی خوب نشان داد که استحقاق آسیایی شدن را دارند.

بازی دو تیم فولاد و داماش از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر با تساوی دو بر دو به پایان رسید.