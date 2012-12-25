به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی که عصر امروز سه شنبه برای تماشای دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت به ورزشگاه آزادی آمده بود با بیان اینکه صرفا آمده است تا این بازی را تماشا کند گفت: دلم برای فوتبال ایران تنگ شده و امروز آمدم تا بازی پرسپولیس را ببینم.

وی که قبل از گفتگو با خبرنگاران در حال گفتگو با مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی بود، با بیان اینکه قصد دارد فوتبالش را در ایران ادامه دهد گفت: قصد داشتم نیم فصل به لیگ برتر برگردم و مذاکراتی را هم با سپاهان داشتم اما زمینه برای برگشتم به ایران فراهم نشد. با این حال در پایان فصل قطعا به ایران برگردم. من می خواستم یک فصل بازی در ایران را تجربه کنم.

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه باید دلیل دعوت نشدنش به تیم ملی را کادر فنی پاسخ بدهد در مورد شرایط تیم ملی فوتبال قطر برای دیدار با ایران گفت: با توجه به اینکه تیم سوم هم شانس دارد برای حضور در جام جهانی تلاش کند، قطری ها برنامه ریزی ویژه ای انجام داده اند و هر کاری می کنند که به مرحله بعد صعود کنند.