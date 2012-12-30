اعمال حذف نمره افتاده از کارنامه برای دانشجویان ورودی قبل از 91

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه سه مقطع پر جمعیت دانشجویی کشور یعنی دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته در مهرماه از سوی وزارت علوم به دانشگاههای کشور ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، اگر دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی قادر به گذراندن درسی نبود و ترم بعد همان درس را با نمره 15 به بالا گذراند، نمره افتاده در کارنامه به طور کامل حذف خواهد شد.

این قانون شامل دانشجویانی که در ورودیهای پیش از 90 دانشجو شده اند، نمی شود.

علاوه بر این، برخی دانشگاهها در اجرایی کردن این آیین نامه با مشکلاتی مواجه بودند که سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: معاونان آموزشی چند دانشگاه کشور شیوه نامه ای برای مطلوب اجرا کردن آیین نامه تازه ابلاغ شده کاردانی و کارشناسی تنظیم کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آیین نامه فعلی می تواند برای دانشجویان ترمهای تحصیلی قبل از 91 هم تسری یابد یا خیر، گفت: پیشنهاد کردیم آنجایی که به نفع دانشجو است با کمترین تبعات برای دانشگاهها و با حفظ کیفیت در آموزش، اجرایی کردن این آیین نامه برای دانشجویان ورودیهای سالهای گذشته از نظر وزارت علوم مانعی ندارد.

این مقام مسئول در وزارت علوم در خصوص اجرایی شدن بند حذف نمره افتاده از کارنامه دانشجویانی که سال ورودشان به دانشگاه مربوط به قبل از 91 است، تاکید کرد: این موضوع مسئله ای پیچیده است و نمی توان حکمی کلی صادر کرد، بلکه باید دانشجوی، رشته و دانشگاه محل تحصیل و سایر ملاحظات به صورت کامل دیده شود اما دانشگاهها بالقوه پتانسیل آن را دارند که این امر را برای سالهای گذشته اعمال کنند.