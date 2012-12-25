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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

درخشان:

داماش از بهترین‌های لیگ می شود/ از یک امتیاز راضی هستم

داماش از بهترین‌های لیگ می شود/ از یک امتیاز راضی هستم

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان گفت: اگر بازیکنان جدید وارد ترکیب تیم شوند شک نکنید داماش یکی از بهترین های لیگ برتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان عصر امروز سه شنبه پس از تساوی تیمش در برابر فولاد خوزستان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: در این بازی از سوی دو تیم شاهد ارئه یک بازی خوب بودیم و من از عملکرد بازیکنان داماش راضی هستم.

وی افزود: دو تعویض اجباری در نیمه نخست این بازی همه برنامه های تاکتیکی ما را به هم ریخت ولی خوشحال هستم که در پایان با کسب یک امتیاز به خانه بازمی گردیم زیرا امتیاز گرفتن در خانه از فولاد سرحال، این روزها کار چندان ساده ای به شمار نمی رود.

درخشان عنوان کرد: البته بارش باران باعث شده بود که شرایط زمین بسیار نامساعد شود و دو تیم نتوانند به خوبی در زمین بازی کنند که البته این مسئله برای هر دوم مشکلاتی ایجاد کرد.

سرمربی داماش تاکید کرد: اگر بازیکنان جدیدی که در نیم فصل جذب کرده ایم به ترکیب تیم اضافه شوند شک نکنید داماش یکی از بهترین های لیگ برتر می شود.

درخشان در خصوص محرومیت هواداران داماش از بازی خانگی عنوان کرد: این عادلانه نیست که این تیم را از هوادارانش محروم کنند زیرا بازیکنی که بعد از زدن گل، هواداران تیم میزبان را با انجام حرکاتی تحریک می کند نباید انتظار تشویق داشته باشد.
کد مطلب 1775809

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