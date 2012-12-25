فرصت دو ساله کمیسیون عمران به مالکین برای ثبت سند

مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور جلسه امروز این کمیسیون بیان داشت: امروز طرح جامع کاداستر در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس این طرح که مربوط به قانون 156 ثبت می شود مقرر شد برای تسری این طرح به تمام نقاط کشور هر چه زودتر تکلیف ثبت مالکیت املاک مختلف مشخص شود.

وی افزود: از امروز به بعد مالکین اعم از حقوقی، حقیقی و دولتی فرصت دارند که از املاک خود نقشه برداری کنند و آن را به سازمان مهندسی کشور تحویل دهند تا بر اساس آن سازمان ثبت اسناد سند برای این املاک صادر کند.

این نماینده بیان داشت: در پایان این جلسه نیز مدیر عامل سازمان مجری وزارت راه و شهر سازی در جلسه امروز کمیسیون عمران حضور یافت و گزارشی در خصوص عملکرد حوزه تحت نظر خود ارائه کرد.

