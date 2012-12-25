بانوان تیرانداز خراسان شمالی عازم همدان می شوند

احمد عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم تیراندازی بانوان خراسان شمالی برای شرکت در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته یک کشور پنج شنبه هفته جاری عازم همدان می شود.

وی با بیان اینکه مسابقات جمعه هشتم دی ماه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: اعضای تیم تیراندازی استان را در بخش تپانچه 10 متر نسرین موحدی، راشل روشن روان و عاطفه عزیزپور و در بخش تفنگ بادی 10 متر نیز صدیقه بهشتی زاده، ندا خراسانی و لیلا گلمکانی تشکیل می دهند.

وی با اعلام اینکه مربیگری تیم استان در این دوره از مسابقات لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور بر عهده احمد ظفرجعفرزاده است، افزود: جعفرزاده پیش از این مربیگری تیم ملی تیراندازی ایران را بر عهده داشت.

این مسئول اضافه کرد: در این مسابقات 48 تیراندازی در قالب 9 تیم البرز، خراسان شمالی، ثابت هدف پارس الف، ثابت هدف پارس ب، کرمان، پالایشگاه گاز سرخس، چهار محا ل و بختیاری، همدان و فارس در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی برابر هم به میدان می روند.

وی عنوان کرد: در هفته ششم این مسابقات که به میزبانی چهار محال و بختیاری برگزار شد، تیم خراسان شمالی در رشته تفنگ بادی و تپانچه 10 متر برابر پالایشگاه گاز سرخس به برتری دست یافت.