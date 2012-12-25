کمک به مس برای من افتخار است/شکست قدرتمندانه سپاهان در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی سه شنبه شب پس از دیدار تیم های سپاهان و مس کرمان ابراز داشت: مس کرمان به رغم مشکلات موجود بسیار خوب و قوی در میدان حاضر شد و توانست حریف صدر نشین خود را با اقتدار شکست داده و سه امتیاز این بازی را از آن خود کند.

وی با اشاره به تمرینات تیم گفت: خوشبختانه بازیکنان مس در این دیدار کم اشتباه ظاهر شدند و بازی قابل قبولی را انجام دادند.

محمدی تصریح کرد: بازیکنان سپاهان نیز بسیار خوب بازی کردند اما نتوانستند از موقعیت ها خوب استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز صبح تیم را درحالی در دست گرفتم که از لحاظ فنی نمی توانستیم کاری برای تیم انجام دهم.

محمدی ادامه داد: اما در این مدت کوتاه سعی کردیم که شرایط و روحیه بازیکنان تیم را بالا برده و آنها را از حاشیه ها دور کرده و با هدف شکست حریف روانه میدان کنیم.

وی با اعلام رضایت از عملکرد بازیکنان مس کرمان تصریح کرد: همیشه وقتی این تیم با مشکل مواجه می شوند به سراغ من می آیند و من نیز تمام توان خود را برای یاری رساندن به مس کرمان به کار می گیرم و این برای من افتخار است.

محمدی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در صورتیکه مدیران باشگاه تصمیم بر ادامه همکاری با من داشته باشند پس از تعیین سرمربی در موردش تصمیم خواهم گرفت و در حال حاضر نمی توانم در این مورد نظر قطعی بدهم.

وی یادآور شد: مس کرمان بازیکنان با استعدادی دارد و باید سعی کنیم با دور نگه داشتن تیم از حواشی در موفقیت آن تاثیرگذار باشیم.

این دیدار که بدون حضور ابراهیم قاسمپور سرمربی مس کرمان انجام شد با تک گل رضا عنایتی مهاجم مس کرمان به پایان رسید.