فرهنگ نادرست استفاده از موتورسیکلت بلای جان شهروندان قم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان گفت: فرهنگ نادرست استفاده از موتورسیکلت در شهر قم با تبعات گسترده جانی و مالی برای شهروندان همراه شده بطوریکه حتی مردم در پیاده رو ها نیز از تردد موتورسیکلت ها امنیت جانی ندارند.



وی ادامه داد: خیلی از راکبان موتورسیکلت در قم مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و جان خود و عابران پیاده را به خطر انداخته اند، بطوری که روزانه شاهد تصادفاتی در شهر هستیم.



عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: از پلیس راهنمایی و رانندگی قم انتظار می‌رود تا با هنجارشکنان و راکبان موتورسیکلت‌هایی که به هیچ عنوان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند، برخورد جدی تری داشته باشد تا اینگونه شاهد تلفات جانی در اثر تصادفات موتورسیکلت با خودروها و عابران پیاده نباشیم.



وی، آموزش شهروندی در نحوه استفاده از موتورسیکلت و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در راستای ترویج فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید تلاش بیشتری داشته باشیم.



اخوان به اختلالات بعضی از چراغ های راهنمایی سطح شهر اشاره کرد و افزود: اینکه بعضی از این چراغ ها دچار اختلالات زمانی هستند و با ترافیک طول مسیر همخوانی ندارد را قبول داریم و این موضوع را در کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم بررسی می کنیم تا مشکل چراغ‌های راهنمایی بزودی رفع شود.



عملیات عمرانی فاز دو بوستان کوثر آغاز شد



شهردار منطقه 4 از آغاز فاز دوم احداث عملیات عمرانی بوستان کوثر خبر داد.



احمد نکونام با اعلام این خبر گفت: با توجه به دستور شهردار کلانشهر قم مبنی بر لزوم توجه ویژه به افزایش سرانه فضای سبز شهری،احداث فاز دو بوستان کوثر در دستور کار این منطقه قرار گرفت.



وی افزود: با توجه به اینکه این بوستان در میدان مفید و مجاور آبنمای کوثر قرار دارد و طی ماههای ابتدایی سال جاری در حدود ۵ هکتار آن کاشته شده و به اتمام رسیده است ، فاز جدید آنرا با مساحت ۱۰ هکتار شروع نموده و امید می رود تا پایان سال به اتمام برسد.



شهردار منطقه 4 تصریح کرد : فاز جدید این بوستان به مساحت 10 هکتار و با تعداد 6 هزار اصله درخت و با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار در دست اجرا می باشد.



وی اذعان داشت : این پروژه با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال وارد عملیات اجرایی گردیده که با اتمام کار، مکان تفریحی مناسبی برای شهروندان و زائرین عزیز فراهم می‌شود.



بهره برداری از پروژه بلوار شرق پایانه مرکزی در آینده نزدیک



مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم گفت: پروژه بلوار شرق پایانه مرکزی در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.



علیرضا مظفری با اعلام این خبر اظهار داشت: پروژه بلوار شرق پایانه مرکزی در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی 60 درصدی برخوردار می باشد.



وی افزود:باتوجه به تاٌکیدات وپیگیری‌های مجدانه شهردار قم مبنی بر بهره برداری هرچه سریعتر از بلوار فوق، این بلوار در آینده نزدیک به اتمام می رسد.



مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 2میلیارد ریال در بودجه سال جاری سازمان پیش بینی شد و عملیات عمرانی طی ماههای گذشته شروع و در حال حاضر 60درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



مظفری اذعان داشت: سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم با ایجاد بستری مناسب در پایانه‌های سطح شهر آماده ارائه خدمات بهتر به هموطنان محترم می‌باشند.



وی هدف از احداث این بلوار را تاٌمین رفاه وآسایش ترافیکی شهروندان ذکر کرد و افزود: لزوم توجه به وضعیت تردد شهروندان به پایانه مسافربری ما را برآن داشت که با سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ،آنرا به اتمام برسانیم.



پایان طرح مطالعاتی گازرسانی به روستاهای وشنوه و اَوِل



مدیرعامل شرکت گاز استان قم با بیان اینکه طرح مطالعاتی گازرسانی به این روستاهای وشنوه و اَوِل از دو سال گذشته آغاز شده، افزود: در حال حاضر مطالعات چگونگی گاز رسانی به روستاهای وشنوه و اَوِل در بخش کهک به پایان رسیده و طرح در مرحله تخصیص اعتبار قرار دارد.



محمدی با اشاره به اینکه در این طرح مطالعاتی سه مسیر برای گازرسانی به این دو روستا مورد بررسی قرار گرفت گفت: گازرسانی از طریق روستاهای واریان از توابع استان مرکزی، رهق از توابع کاشان در استان اصفهان و میم از توابع بخش کهک در کارشناسی ها بررسی شد که در نهایت با توجه به اولویت ها، خط انتقال از مسیر روستای میم برای اجرای عملیات گازرسانی انتخاب شد.



وی آغاز عملیات گاز رسانی به این دو روستا را از برنامه های اصلی این شرکت برشمرد و افزود: امیدواریم با مساعدت دولت و اختصاص اعتبار بتوان مراحل عملیاتی این طرح را آغاز کرد.



مدیرعامل شرکت گاز قم با بیان اینکه عملیات گاز رسانی به روستاهای وشنوه و اَوِل در دستور کاراین شرکت قرار داردگفت: با تخصیص اعتبار برای اجرای این طرح و بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی گاز رسانی این دو روستا آغاز می شود.



وی با تاکید بر اینکه توسعه شبکه گازرسانی به روستاها از اهداف اصلی شرکت گاز استان است خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان دولت دهم حدود 99 درصد جمعیت استان از نعمت گازطبیعی بهره مند شوند.

