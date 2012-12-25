به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گل دوم بازی را به ثمر رساندند تماشاگران پرسپولیس به فحاشی علیه داور مسابقه پرداختند و این در حالی بود که تماشاگران صنعت نفت به تشویق دایی مشغول شدند.

* یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نیمه دوم به شدت به چند تصمیم داور بازی اعتراض کرد.

* حسین کعبی به دلیل خونریزی از ناحیه بینی به خارج از زمین منتقل شد و پزشکان این تیم دقایقی به مداوای وی مشغول شدند.

* خلیل صالحی مدیرعامل باشگاه نفت آبادان در کنار عنایت رئیس پیشین کمیته داوران در جایگاه ویژه حضور داشت همچنین هادی عقیلی هم برای تماشای مسابقه خود را به ورزشگاه آزادی رسانده بود.

* کاسیمرو سرمربی نفت آبادان در نیمه دوم در کنار خط حرکات عجیبی انجام می داد و یک بار با توپ روپایی زد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر شامگاه سه شنبه در ورزشگاه آزادی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.