ایجاد فضای غبارآلود در جریان فتنه 88/ وظیفه همه ما جهاد اکبر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا بعدازظهر سه شنبه در همایش 9 دی انتخاب عاشورایی، نظام ولایی در دانشگاه پیام نور مشهد اظهار کرد: ایجاد چاله‌های اعتقادی و گفتمانی از اهداف دشمن در فتنه 88 بود و در آن زمان بیشترین غصه به دل رهبری وارد شد.

وی ادامه داد: در آن زمان جوانان جدا شده از سبک زندگی اسلامی، اساتید دوران مجلس ششم و عده‌ای از خواص به فتنه تبدیل شدند و از سویی مسئولان نیز فرزندان خود را به خیا‌بان‌های شهر می‌فرستادند زیرا فکر می کردند کار انقلاب اسلامی تمام است.

توطئه ای دیگر در راه است

فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم‌الاوصیا با تاکید بر اینکه توطئه و فتنه ای دیگر در راه است، بیان کرد: فتنه آینده قطعا خیابانی نیست و ابعاد آن بسیار وسیع است.

وی یادآور شد: در حال حاضر وظیفه تمام ما جهاد اکبر و مقابله با اسلام آمریکایی است زیرا دشمن استاد و حیله گر است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران در نوع خود عجیب بود، افزود: ای کاش بتوان این انقلاب را در دل کتابهای درسی گنجاند و به موشکافی و بررسی آن پرداخت.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی نسبت به سایر انقلاب ها کشتار کمتری داشت زیرا هدف این انقلاب پیروی از فرهنگ حسینی بود.

انقلاب اسلامی در حرکت به سمت هدفی بزرگ

فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا تصریح کرد: انقلاب اسلامی هم چون قطاری است که به سمت هدفی بزرگ حرکت می‌کند و در این میان برخی افراد مانند سروش، کدیور، مهاجرانی و گنجی از قطار پیاده می‌شوند و راننده قطار می‌داند که سوزنبان شخص دیگری است و این انقلاب حفظ می شود.

وی یادآور شد: جریانات اوایل انقلاب سبب شد جوانان برای جنگ تحمیلی آماده شوند و خیر و برکت فراوانی را به دنبال داشته باشد.

فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم‌الاوصیا عنوان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی ایران اسلامی سپاه خود را با تجهیزات عراق تکمیل و تجهیز می‌کرد و این در حالی است که عراق تجهیزات کافی داشت و با نفت کویت و بندر اردن و کمک کشورهای دیگر اداره می‌شد.

اشراف اطلاعاتی ایران اسلامی

وی افزود: نظام اسلامی در جنگ هشت ساله پیروز شد و در این میان برخی از افراد می گویند با تکبیر گفتن بسیجیان رعب الهی بر عراق افتاد و ما پیروز شدیم هرچند این مطلب درست بوده اما جنگ نبرد سختی است که هشت سال طول کشید و آثار آن درحال حاضر نیز در جامعه باقی است.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی ایران اسلامی، تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس سبب شد تا بنای نبرد حزب‌الله و بیداری اسلامی را پایه‌گذاری کنیم و با موشک و الفجر پنج پایتخت رژیم صهیونیستی را نشانه بگیریم و اشراف اطلاعاتی و اخباری خود را به رخ بکشیم.

یکتا اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند باید سال‌ها بگذرد تا مقام شهدا برای همگان روشن و آشکار شود اما با تمام سختی‌ها و دشوارهایی که زمان جنگ وجود داشت آثار و برکات جنگ حفظ نشد و افرادی ما را به کیش و تخت‌جمشید بردند.

تغییر سبک زندگی

فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم‌الاوصیا تصریح کرد: در حال حاضر عده ای از افراد حواس ما را پرت کرده‌ و سبک زندگی مان را تغییر داده ند.

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: این افراد سبک زندگی ما را از مسجد به سمت فرهنگسرا برده و ما را از خودمان دور کرده اند.