دستگیری سارق حرفه ای سیم برق هوایی در شهرستان سیاهکل

به گزارش خبرگزاری مهر، کارآگاهان آگاهی با وقوع چند فقره سرقت سیم برق هوایی در سطح حوزه استحفاظی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

اکیپهای عملیاتی آگاهی شهرستان سیاهکل در پیگیری های خود، حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی پراید نقره ای رنگ مشکوک و هنگامی که قصد توقیف این خودرو را داشتند با فرارش مواجه شدند.

کارآگاهان در عملیات تعقیب و مراقبتی موفق به توقیف خودرو و دستگیری راننده اش بنام اسماعیل 31 ساله شده و در بازرسی از این خودرو یک عدد اره آهن بر با تیغه اضافی، یک عدد قیچی آهن بر، یک عدد پیچ گوشتی چهار سو بزرگ، یک جفت دستکش عایق مخصوص کار با تجهیزات برقی و تعداد شش عدد آچار کشف و ضبط کردند.

پلیس آگاهی در راستای تحقیقات پی برد که این متهم سابقه دار و تحت تعقیب مقامات قضایی است و در ادامه بازجویی این فرد به 15 فقره سرقت سیم برق اعتراف کرد.

متهم به همراه پرونده که با شکایت اداره برق شهرستان نیز همراه بوده به دادگاه معرفی و سرانجام با قرار ششصد میلیون ریالی راهی زندان شد.

دستگیری عامل فیس بوکی مروج فرهنگ ابتذال غرب در گیلان

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از شناسایی و دستگیری عامل فیس بوکی مروج فرهنگ ابتذال غرب در گیلان خبر داد.

سرهنگ ایرج محمد خانی افزود: کارشناسان تیم رصد این پلیس در راستای مقابله با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، صفحه ای را در فیس بوک شناسایی که عامل آن اقدام به ترغیب جوانان و به مدل شدن آن هم از نوع غربی می کرد.

وی ادامه داد: با شناسایی این صفحه تلاش برای شناسایی گرداننده اصلی صفحه مورد نظر در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی گیلان گفت: با پی جویی های فنی و پلیسی انجام شده، مدیر اصلی صفحه فیس بوکی که با اشتراک گذاشتن گلچینی از مدل های طراحی شده خود به سبک غربی که غالبا از بین دختران و پسران ایرانی انتخاب شده بودند، جوانان را در ازای پرداخت مبلغ معینی وجه نقد و ارسال یک قطعه عکس به مدل شدن از نوع غربی ترغیب می کرد، شناسایی و پس از اخذ مجوز های لازم قضایی در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از محلات رشت دستگیر شد.

وی یادآورشد: متهم که جوانی 25 ساله بود با مشاهده شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی خود اعتراف با صدور قرار مجرمیت از سوی مقام قضایی روانه زندان شد.

پلمپ 23 واحد صنفی متخلف در شهرستان تالش

فرمانده انتظامی تالش از پلمپ 23 واحد صنفی متخلف در سطح این شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین نیک فرد اظهار داشت: پلیس امنیت عمومی این فرماندهی در اجرای طرح نظارتی و کنترلی، صنوف این شهرستان را مورد بازدید خود قرار دادند.

وی افزود: دراجرای این طرح 23 واحد صنفی اعم از تاکسی تلفنی و غیره که مقررات صنفی را علی رغم تذکرات پلیس رعایت نکرده بودند در اجرای قانون پلمپ شده است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری خوب مردمی با پلیس از شهروندان این شهرستان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

نجات جان یک راننده نفت کش توسط ماموران پلیس راه گیلان

هوشیاری واحد گشتی پلیس راه گیلان موجب شناسایی راننده نفت کشی که پشت فرمان سکته کرده بود، شد. واحد گشتی پلیس راه گیلان در حین گشت زنی در محور پیربازار به ضیابر، راننده نفت کشی را که دچار سکته شده و به سختی توانسته بود ماشینش را به صورت مورب در کنار جاده پارک کند، مشاهده کردند.

واحد گشتی پلیس راه با نزدیک شدن به این نفت کش بعلت عدم مشاهده راننده، خود را به کابین راننده رسانده و متوجه شدند که راننده سرش را روی فرمان ماشین گذاشته است.

سر و صدای واحد گشتی موجب بیدار شدن راننده نشده تا اینکه مجبور به باز کردن درب ماشین شده و در نتیجه با کمال تعجب راننده را که در پشت فرمان از هوش رفته بود مشاهده کردند.

اکیپ گشتی بلافاصله مراتب را به اورژانس 115 اعلام و متعاقب اورژانس در محل حاضر و راننده از هوش رفته را برای مداوا به بیمارستان انتقال می دهند.