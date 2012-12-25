طرح تقسیم گمرکات کشور به 10 منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بقایی گفت: گمرکات کشور به 10منطقه کلی تقسیم و هر منطقه نظارت بر فعالیت تعدادی از گمرکات را برعهده خواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک، اظهار داشت: به موجب طرح آمایش سرزمینی گمرک که از محورهای مهم طرح تحول گمرکی است و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته، گمرکات کشور تحت ضوابط و شرایط خاص تقسیمبندی خواهند شد.
وی افزود: بر این اساس گمرکاتی که به عنوان مراکز منطقهای گمرک تعیین میشوند، باید دارای قابلیتها و ظرفیتهای لازم ازجمله استقرار در مرکز استان، امکانات فنی و نیروی انسانی مورد نظر باشند. طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب طرح آمایش سرزمینی، تعداد گمرکات کشور باید تا پایان این برنامه 30 درصد کاهش یابند و مابقی گمرکات ساماندهی شوند.
بقایی هدف از اجرای این طرح را افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و استفاده مطلوب از ظرفیتها و تواناییهای گمرکات کشور در راستای توسعه و تسهیل تجارت عنوان کرد.
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