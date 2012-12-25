درخواست میلیونی ربایندگان یمنی برای آزادی گروگانهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه پرسه اتریش ، گروگانها برای آزادی گروگانها مبلغ چهار تا هفت میلیون دلار درخواست کرده اند.



وزارت خارجه اتریش از اظهارنظر در مورد این خبر خودداری کرد ولی در عین حال مارتین وایس سخنگوی این وزارت خانه به ذکر این جمله که ما این خبر را نه تایید و نه رد می کنیم بسنده کرد.



سخنگوی وزارت خارجه اتریش همچنین تصریح کرد که تاکنون خبرهای پراکنده ای از منابع مختلف درباره این موضوع به ما رسیده است که در صورت اطمینان از صحت آنها اطلاع رسانی خواهیم کرد.



جمعه گذشته سه خارجی شامل یک فنلاندی و یک اتریشی که در حال گذراندن دوره زبان عربی در صنعا بودند و همچنین یک فنلاندی دیگر به تازگی به یمن سفر کرده بود در حال خرید در بازاری در صنعا پایتخت یمن توسط افراد مسلحی ربوده شدند.



در طول پانزده سال گذشته بیش از دویست نفر در یمن توسط قبایل مختلف ربوده شده اند که عمدتا این گروگان گیری ها در جهت امتیازخواهی های سیاسی با دولت حاکم بر یمن بوده است.



