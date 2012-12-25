مسابقه پیامکی حماسه 9 دی در شمال تهران برگزار می ‏شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‏الاسلام ناصر وکیلی در جمع شماری از مسئولان شهرستان شمیرانات اظهار داشت: 9 دی روزی حماسی در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و پاسداشت حماسه عظیم مردمی 9 دی از اهداف اساسی برنامه‏های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات در این ایام است.

وی اضافه کرد: ملت ایران، بارها رشد و شعور بالای انقلابی خود را در مقاطع مختلف به اثبات رسانده و نشان داده‏اند که در هر جا و هر زمان که نیاز باشد با حضور خود در صحنه برای دفاع از انقلاب و نظام‏شان آماده هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات افزود: حماسه 9 دی یکی از مقاطع حساس انقلاب اسلامی بوده و باید این یوم ‏الله را به نسل‏های بعد نیز انتقال داد که یکی از اقدامات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات در این راستا برگزاری مسابقه پیامکی حماسه 9 دی است.

وی افزود: این رقابت در سطح اداره ‏کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و ادارات و سازمان‏های شهرستان شمیرانات صورت می ‏گیرد‏ و شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات بیان داشت: کسانی که بهترین جمله را در این رابطه پیامک کنند، جوایز و هدایای نفیسی به آنها تعلق می ‏گیرد و شرکت‏ کنندگان می ‏توانند حداکثر تا روز سه‏ شنبه 12 دی ماه 1391 جملات خود را به شماره 10001568 پیامک کنند.

تیم باستانی جوانان شمیرانات تشکیل می ‏شود

رئیس هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‏ای شهرستان شمیرانات از تشکیل تیم باستانی جوانان این شهرستان در آینده‏ای نزدیک خبر داد.

امیر بیات اظهار داشت: شهرستان شمیرانات از وجود تیم جوانان ورزش باستانی بی ‏بهره است اما مسئولان هیئت برای توسعه این ورزش ارزشی و ریشه ‏دار در آیین و سنن ایرانی در بین جوانان نسبت به تشکیل این تیم اقدام کرد که در این زمینه هماهنگی‏ هایی با مسئولان آموزش و پرورش و مدارس سطح شهرستان شمیرانات انجام شده است.

رئیس هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‏ای شهرستان شمیرانات افزود: همچنین فراخوانی نیز برای حضور دانشجویان در این تیم اعلام شده است که البته انجام این مهم در مراحل مقدماتی است و با تداوم پیگیری‏ها تیم جوانان باستانی شهرستان تشکیل می ‏شود.

وی از برگزاری رقابت ورزش پهلوانی و زورخانه ‏ای به مناسبت ایام ‏الله دهه فجر در شهرستان شمیرانات نیز خبر داد و گفت: مراسمی با حضور همه فعالان در عرصه ورزش پهلوانی و زورخانه ‏ای شهرستان شمیرانات برگزار می‏ شود.

دو شکارچی غیر مجاز در "ورجین" دستگیر شدند

رئیس منطقه حفاظت شده ورجین از دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در منطقه ورجین شمیرانات توسط ماموران حفاظت از محیط زیست شهرستان خبر داد و افزود: از این افراد لاشه یک رأس قوچ وحشی نیز کشف شده است.

امامعلی یگان زاده اظهار داشت: بر اساس بند ب ماده 12 قانون شکار و صید، جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 18 میلیون ریال و حبس از سه ماه تا سه سال جزای کیفری این قانون شکنی است.

وی ادامه داد:‌ افراد خاطی در ازای شکار هر رأس قوچ نیز مبلغ شش میلیون و 400 هزار ریال جریمه می شوند.

یگان زاده از افراد بومی منطقه لواسانات و رودبارقصران خواست تا هر نوع تلاش برای شکار غیر مجاز را به محیط زیست شهرستان گزارش دهند.

منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع ورجین در 15 کیلومتری شرق تهران قرار دارد و از نظر تنوع زیستی اهمیت زیادی دارد و حضور گونه ‌های حیات وحش در تمام فصول در این منطقه مشاهده می شود.

قوچ و میش البرز مرکزی، کل و بز، پلنگ، گرگ، خرس قهوه‌ ای و گراز مهم ‌ترین گونه ‌های حیات وحش این منطقه به شمار می ‌روند.