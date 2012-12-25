به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا پس از تساوی 2 بر 2 شامگاه سه‌شنبه پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: در این مسابقه زمانیکه 2 بر صفر جلو افتادیم، بازیکنان فکر کردند بازی تمام شده است اما برخلاف تیم ما، آبادانی‌ها تا لحظه آخر برای رسیدن به تساوی جنگیدند.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان پرسپولیس امروز درس خوبی گرفتند که تا لحظه آخر بازی نباید خود را برنده بدانند، افزود: برخلاف ما، به نظر می‌رسید آبادانی‌ها از تجربه بازی گذشته خود در جام حذفی برابر راه‌آهن درس گرفته‌ بودند که با تلاش مضاعف می‌توان شکست را جبران کرد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس همچنین با اشاره به اینکه پرسپولیس مشکلی خاصی نداشته اما در فوتبال روزها خوب و بد زیادی وجود دارد، تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا در بازی‌های آینده این اتفاقات تکرار نشود.

وی در مورد این مسئله که در این بازی مشخص شد مشکل اصلی پرسپولیس مانوئل ژوزه نبوده است، اظهار داشت: به نظر من همیشه سرمربی صددرصد مقصر ناکامی تیم نیست و شاید بازیکنان هم مقصر بودند و باید مسئولیت شکست‌ها و ناکامی‌ها را بپذیرند. البته برای موفقیت یک تیم همه از مدیریت تا نفرات تیم باید دست به دست هم بدهند.

مهدوی‌کیا با در مورد اینکه آیا قبول دارید صحبت‌های برخی مربیان روی داوری‌ها علیه پرسپولیس تاثیرگذاشته، تصریح کرد: امروز یکی دو صحنه مشکوک وجود داشت که باید فیلم بازی را ببینیم ولی در مجموع اشتباهات داوری جزیی از فوتبال است.

وی به این سوال که آیا گل‌محمدی سرمربی است با بیان این جمله که " داریم با یحیی کار می‌کنیم" پاسخ داد و در مورد سوالی دیگر که تعویض‌های گل‌محمدی در این بازی باعث شد نتیجه به سود صنعت نفت تغییر کند، خاطرنشان کرد: مسئولیت تعویض‌ها برعهده سرمربی تیم است و من به عنوان بازیکن نمی‌توانم در مورد این موضوع اظهار نظر کنم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس به سوال خبرنگاری که از او پرسید حرکت فرهاد مجیدی که پس از ثبت قراردادش عدد 4 را نشان داده، را چگونه ارزیابی می‌کند، پاسخ نداد و با عذرخواهی محل انجام مصاحبه‌ها را ترک کرد.