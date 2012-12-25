به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی که پس از تساوی 2 بر 2 شامگاه سه شنبه تیمش برابر صنعت نفت آبادان در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد گفت: ما مسابقه را خوب شروع کردیم ولی حریف در ادامه با استفاده از بازیکنان جوان و با انگیزه میدان را در اختیار گرفت و به حفظ توپ پرداخت. متاسفانه ما در نیمه اول بازی را خوب کنترل نکردیم و توپ های زیادی را از دست دادیم.

وی گفت: در نیمه دوم بازی متعادل بود ولی نفت آبادان روی دو موقعیتی که به دست آورد به گل رسید. من به حریف تبریک می گویم و به نظرم حقشان بود که بازی مساوی شود.

سرمربی پرسپولیس با انتقاد از تصمیات داور بازی گفت: صحنه ای که بازیکن نفت روی حسین ماهینی خطا کرد پنالتی بود. متاسفانه جدیدا باب شده است که برخی مربیان قبل از بازی راجع به داوری حرف می زنند و داوران را تحت فشار می گذارند.

گل محمدی خاطرنشان کرد: این اتفاق هم در بازی گذشته ما مقابل ملوان و هم قبل از این مسابقه رخ داد. ما حتی به فدراسیون نامه زدیم و از این موضوع شکایت کردیم ولی متاسفانه کسی پیگیری نیست . اگر این طور باشد ما هم باید قبل از بازیهای آینده خود راجع به داوری حرف بزنیم.

"مشکل اصلی پرسپولیس دقیقا چیست"؟ سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال گفت: ما یک نیم فصل را از دست دادیم در حالی که می شد خیلی بهتر از این باشیم ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که مربی داشت و سایر مسائل نتوانستیم نتایج خوبی بگیریم. با وجود این در این مدت که من در پرسپولیس هستم اتفاقات خوبی افتاده است و تیم از حالت کرختی و تنبلی درآمده .

گل محمدی در ادامه تصریح کرد: ما کار را تازه شروع کرده ایم و به زمان بیشتری نیاز داریم. از بازیکنانم می خواهم از گلهایی که می زنند خوب دفاع کنند چرا که حفاظت از گل هم مهم است. ما باید یاد بگیریم خوب دفاع کنیم و مطمئن هستم با کمک خود بازیکنان می توانیم نتایج بهتری بگیریم.

وی در خصوص اینکه آیا فکر نمی کنید مشکلات داوری به خاطر سابقه اعتراض های شما به داوران زمان سرمربیگری در صبا بوده باشد تاکید کرد: زمانی که در صبا بودم داوران صحنه های عجیب و غریبی ایجاد می کردند و پنالتی های صد درصد را برای ما نمی گرفتند ضمن اینکه اخراجی های عجیبی هم داشتیم که مستند آنها موجود است. با این حال من آدم بدبینی نیستم و به این موضوع فکر نمی کنم.

سرمربی پرسپولیس در پایان در خصوص انتقاداتی که نسبت به جذب عادل کلاه کج وجود دارد گفت: من خودم عادل را تایید کرده بودم ولی قبل از آن مانوئل ژوزه این بازیکن را خواسته بود. من خودم کار انتقال این بازیکن به پرسپولیس را انجام دادم.