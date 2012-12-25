به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه نماز در استان بوشهر اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های مناسب، این نهاد در سطح کلان کشوری و استانی در دو سال گذشته به عنوان یک دستگاه اجرایی برتر ،مقام نخست را از ستاد اقامه نماز کشور دریافت کرده است.

وی اضافه کرد: نماز راه خروج از مشکلات و تنگناهای زندگی است و ارتباط با خداوند هر چقدر قوی تر باشد موجب رشد و تعالی انسان می‌شود و او را از تهدیدات و آلودگی‌ها باز می‌دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، تصریح کرد: در هشت ماهه امسال ادارات کمیته امداد در شهرهای برازجان، جم و دلوار تجهیز شده است.

وی اضافه کرد: تجلیل از 77 نفراز فعالان نماز در حوزه همکاران، اجرای برنامه‌هایی با مقوله نماز برای 880 نفر در اردوهای شبانه‌روزی به همراه اقامه نماز جماعت و برگزاری نماز جماعت برای 200 نفر در خوابگاه‌های شبانه‌روزی به شکل روزانه از عمده‌ترین برنامه‌های این سازمان در اشاعه فرهنگ نماز است.

محبی اظهار داشت: اجرای طرح نظرسنجی در خصوص نماز، اجرای برنامه تصحیح نماز در خانواده‌های تحت پوشش در قالب نظام جامع فرهنگی و تربیتی در کنار آموزش احکام نماز به شکل مستمر در نماز جماعت ادارات از دیگر برنامه‌های این سازمان در این زمینه است.