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۵ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۵۶

محبی عنوان کرد:

بهره مندی 880 مددجو از برنامه‌های اشاعه فرهنگ نماز کمیته امداد استان بوشهر

بهره مندی 880 مددجو از برنامه‌های اشاعه فرهنگ نماز کمیته امداد استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از بهره مندی 880 مددجو از برنامه‌های اشاعه فرهنگ نماز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه نماز در استان بوشهر اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های مناسب، این نهاد در سطح کلان کشوری و استانی در دو سال گذشته به عنوان یک دستگاه اجرایی برتر ،مقام نخست را از ستاد اقامه نماز کشور دریافت کرده است.

وی اضافه کرد: نماز راه خروج از مشکلات و تنگناهای زندگی است و ارتباط با خداوند هر چقدر قوی تر باشد موجب رشد و تعالی انسان می‌شود و او را از تهدیدات و آلودگی‌ها باز می‌دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، تصریح کرد: در هشت ماهه امسال ادارات کمیته امداد در شهرهای برازجان، جم و دلوار تجهیز شده است.

وی اضافه کرد: تجلیل از 77 نفراز فعالان نماز در حوزه همکاران، اجرای برنامه‌هایی با مقوله نماز برای 880 نفر در اردوهای شبانه‌روزی به همراه اقامه نماز جماعت و برگزاری نماز جماعت برای 200 نفر در خوابگاه‌های شبانه‌روزی به شکل روزانه از عمده‌ترین برنامه‌های این سازمان در اشاعه فرهنگ نماز است.

محبی اظهار داشت: اجرای طرح نظرسنجی در خصوص نماز، اجرای برنامه تصحیح نماز در خانواده‌های تحت پوشش در قالب نظام جامع فرهنگی و تربیتی در کنار آموزش احکام نماز به شکل مستمر در نماز جماعت ادارات از دیگر برنامه‌های این سازمان در این زمینه است.

کد مطلب 1775854

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