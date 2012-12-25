به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری پس از تساوی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل نفت آبادان که عصر امروز سه‌شنبه با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید در جمع خبرنگاران به وضعیت فعالیتش در پرسپولیس اشاره کرد و گفت: پیش از این‌ رویانیان از من خواسته بود که به تیم اضافه شوم اما شرایط در آن مقطع بگونه‌ای نبود که به تیم اضافه شوم.

وی با بیان اینکه تا به حال دوره مربیگری ندیده است که بخواهد در پرسپولیس کار فنی انجام دهد در خصوص احتمال سرپرستی‌اش اظهار داشت: فکر می‌کنم کسانی باشند که مد نظر باشگاه هستند.

باقری با بیان اینکه تا این لحظه رسما قراردادی با پرسپولیس امضا نکرده‌ام، گفت: گل محمدی از من درخواست کرد که به عنوان مدیرفنی در کنار تیم قرار داشته باشم و من هم این موضوع را پذیرفتم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر شما مدیرفنی باشگاه هستید پس علی پروین چه سمتی دارد؟ خاطرنشان کرد: پروین را نمی‌دانم اما من فقط مشاوره فنی می‌دهم.

عضو سابق تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص بازی تصریح کرد: بازی خوبی نبود و پرسپولیس تنها در 10 دقیقه ابتدایی خوب کار کرد و سایر زمان بازی در اختیار نفت آبادان بود. نفتی در این دیدار خیلی خوب بازی کردند و من فکر می کنم که شایستگی برتری در این دیدار را نیز داشتند.

باقری در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان از برد بازی گذشته مقابل ملوان مغرور شده بودند؟ گفت: مغرور شدن را نمی دانم اما بازی بد در این دیدار دلایل زیادی داشت که حتما کادر فنی با بررسی آنها به این موضوع خواهد پرداخت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعویض های گل محمدی اشتباه بود؟ اظهار داشت: در هر صورت باید به نظر کادر فنی احترام گذاشت اما به نظرم باید در خط حمله جابه جایی ها صورت می‌گرفت.