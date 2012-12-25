ماهینی: خطا روی من صددرصد پنالتی بود/ بنگر: مدافعان مقصر هستند!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ماهینی پس از تساوی 2 بر 2 شامگاه سه‌شنبه پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: فکر می‌کنم خطایی که روی من صورت گرفت صددرصد پنالتی بود و داور در آن صحنه مرتکب اشتباه شد زیرا بازیکن حریف کامل پای من را درو کرد.

وی اضافه کرد: پس از به ثمر رساندن گل‌های برتری، می‌توانسیم به گل‌های بیشتری هم برسیم اما برخلاف حملات ما، صنعت نفت آبادان به گل رسید.

محسن بنگر هم در پاسخ به این سوال که آیا مدافعان در زمان به ثمر رسیدن گل‌های حریف دچار سهل انگاری شدند؟، اظهار داشت: تیمی که گل می‌خورد، مدافعان مقصر هستند.

وی ادامه داد: به نظرم پرسپولیس در این بازی عملکرد خوبی داشت اما داور دو پنالتی صددرصد به نفع تیم ما را اعلام نکرد. دقیقا همان صحنه که پنالتی اعلام نشد، در برگشت دروازه پرسپولیس باز شد.