دستگیری باند حرفه ای سارقان خودرو در بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار داود عبدالمالکی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان بهارستان، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و مأموران بخش مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی با تشکیل تیم عملیاتی مجرب و انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند در یک عملیات غافلگیرانه پنج نفر مالخر که در حال فروش تجهیزات و لوازم سرقتی خودرو بودند را دستگیر کنند.

این مسئول عنوان کرد: در ابتدا متهمان منکر هرگونه انجام اعمال خلاف شدند اما با تحقیقات فنی به عمل آمده و ارائه ادله و مستندات به ناچار لب به اعتراف گشودند و به جرم خود اعتراف و اعلام کردند که تجهیزات و لوازم سرقتی خودروها را از دو نفر سارق حرفه ای خودرو خریداری کرده و می فروختند.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات از مالخران، سارقان خودرو در مخفیگاهشان در حاشیه شهر شناسایی و با هماهنگی با مرجع قضایی توسط پلیس دستگیر شدند و در این راستا 15 فقره خودرو سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی در پایان به بیان نحوه سرقت خودرو توسط سارقان پرداخت و گفت: در بازجویی به عمل آمده مشخص شد که سارقان دستگیر شده با استفاده از سؤیچ ماشینهای مدل پایین درب خودروها را امتحان می کردند و هر کدام که باز می شد آن را به سرقت می بردند و در یک مکان خلوت آنها را اوراق کرده و لوازم و تجهیزات سرقتی خودروها را به مالخران می فروختند.

گفتنی است پس از پایان تحقیقات و بازجوییها، متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.