نشست مشترک مسئولان روابط عمومی های برتر استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه مسئولان و مدیران روابط عمومی های شهرستان های استان تهران، درباره فعالیت های حوزه کاری خود گزارش دادند.

استاندار تهران نیز در این جلسه با مهم و گسترده خواندن وظایف روابط عمومی ها گفت: دستگاه های اجرایی و روابط عمومی ها باید قوی و تخصصی عمل کنند تا رسانه ها، داوطلب پوشش این رویدادها و فعالیت ها شوند.

در پایان این جلسه، از تعدادی از روابط عمومی های برتر شهرستان های استان تهران قدردانی شد.

جاپلقی شهردار شهر جدید شمشک می شود

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: جاپلقی، مدیرکل سابق مدیریت بحران استان تهران، شهردار شهر جدید شمشک می شود.

محمدرضا محمودی درباره انتخاب شهردار شهر جدید شمشک اظهار داشت: محمدتقی جاپلقی مدیرکل سابق مدیریت بحران استان تهران به عنوان شهردار شهر جدید شمشک انتخاب شده است و حکم وی امروز امضا می شود.

با ابلاغ مصوبه مورخ 2 آذر 91 هیئت دولت توسط معاون اول رئیس جمهوری، روستاها، مزارع و مکان های سفیدستان، شمشک بالا، شمشک پایین، دربندسر، درود، جیرود از توابع دهستان رودبارقصران و بخش رودبارقصران شهرستان شمیرانات با یکدیگر ادغام و از این پس به عنوان شهر جدید شمشک شناخته می شود.

تحویل هر هفته 11 هزار واحد مسکن مهر

استاندار تهران با اشاره به اینکه رکورد افتتاح مسکن مهر شکسته می شود، گفت: 86 هزار واحد مسکن مهر از ابتدای بهمن آماده افتتاح است و طبق جدول زمان بندی طی 8 هفته و در هر هفته 11 هزار واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان خواهد شد.

مرتضی تمدن در جلسه شورای مسکن استان تهران اظهار داشت: رکورد تاریخی افتتاح مسکن مهر برای اولین بار در کشور در استان تهران شکسته خواهد شد.

وی ادامه داد: 86 هزار واحد مسکن مهر از ابتدای بهمن آماده افتتاح است و طبق جدول زمانبندی طی 8 هفته و در هر هفته 11 هزار واحد تحویل متقاضیان خواهد شد.

تمدن یادآور شد: واحدهای مسکن مهر دارای تمامی خدمات رفاهی مانند، پارکینگ، تلفن، آب، برق و گاز است و هیچ واحدی بدون امکانات واگذار نمی شود.