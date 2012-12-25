معرفی برترینهای سی و پنجمین دوره مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم مرحله استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش بانوان معصومه آگاهی از اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران، زهرا طباطبایی از اداره اوقاف و امور خیریه شرق، شیما حسین نژاد از اداره اوقاف و امور خیریه ری، فاطمه جعفر زاده از اداره اوقاف و امور خیریه غرب و سمیرا طورجی امجد از اداره اوقاف و امور خیریه شهریار حایز رتبه برتر شدند.

همچنین در بخش برادران مهران ابراهیمی، حجت خطیبی، محمد رضا مدنی، مهدی نحوی و رضا حسن زاده رتبه نخست این دوره از مسابقات را کسب کردند.

مرحله استانی آزمون تخصصی مفاهیم قرآن کریم با بهره‌گیری از کتاب تفسیر همراه جلد سه تألیف گروه تخصصی تفسیر قرآن‌کریم، پنجشنبه 23 آذرماه با حضور 88 نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در آستان مقدس امامزاده معصوم(ع) واقع در خیابان قزوین برگزار شد.

مرحله کشوری مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم 28 دی ماه از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور نفرات برتر این دوره از رقابتها برگزار خواهد شد.