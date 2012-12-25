اجرای طرح شبنم موجب رونق تولیدات ملی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: در راستای تحقق شعار امسال، حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولیدات ملی طرحی با عنوان شبنم با موضوع جمع‌آوری کالاهای وارداتی که برچسب ندارند از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

وی تسهیل اجرایی شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد و گفت: در این طرح مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالا و خدمات اطمینان حاصل می‌کنند.

سلیمان پور اضافه کرد: امکان جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در این طرح افزایش یافته و همچنین جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی از جمله اهداف کلی این طرح به شمار می‌آید.

فرماندار رباط کریم عنوان کرد: در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی را به‌عنوان یک کالای غیرقابل اطمینان و نامطمئن می‌شناسند چرا که مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه‌ها و نیز تولید کننده واقعی، مشتری را نگران می‌کند که آیا این کالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مورد نظر را ارائه خواهد کرد یا خیر؟



وی گفت: اگر دستگاه های متولی امر به وظیفه شان خوب عمل کنند و با توجه به سال تولید ملی،حمایت از کار وسرمایه ایرانی، قاچاق کالا و ارز کمتر صورت می گیرد و جامعه نیز به سمت خرید کالای ایرانی حرکت می کند و از خرید کالای خارجی خودداری می کند.



سلیمان پور به فعالیتهای انجام گرفته در زمینه اجرای این طرح در شهرستان رباط کریم اشاره کرد و اظهار داشت: با اطلاع رسانی های صورت گرفته، اجرای طرح شینم در رباط کریم عملیاتی شده ولی تا رسیدن به سطح مطلوب و اثر بخشی اجرای این طرح و تحقق اهداف آن هنوز فاصله داریم.