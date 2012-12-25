  1. بین الملل
۵ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۰۵

هاآرتض مدعی شد:

انصراف هنیه از نامزدی در انتخابات/مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس می ماند

انصراف هنیه از نامزدی در انتخابات/مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس می ماند

یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به انصراف "اسماعیل هنیه" از نامزدی در انتخابات هفته آینده حماس، از احتمال ابقای رئیس دفتر سیاسی این جنبش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتض مدعی شد اطلاعاتی از منابع موثق بدست آورده که بر اساس آن "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب مردم فلسطین از شرکت در انتخابات جنبش مقاومت اسلامی (حماس) انصراف داده است.

بر این اساس با این تصمیم هنیه، راه برای انتخاب مجدد "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی این جنبش هموار می شود.  انتخابات دفتر سیاسی حماس که با حملات صهیونیستها به غزه به تعویق افتاد، قرار است هفته آینده برگزار شود.
 
هاآرتض از قول منابع خود ادعا کرد با توجه به این که در نبود هنیه، "موسی ابومرزوق" معاون مشعل تنها رقیب وی در این انتخابات خواهد بود، ابقای وی در سمت ریاست دفتر سیاسی حماس قطعی است.
کد مطلب 1775876

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