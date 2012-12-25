محمد رجبی رئیس کتابخانه مجلس شد

حسن صفیاری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر تاکید کرد: با پذیرش استعفای حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان ، آقای محمد رجبی دوانی به عنوان رئیس کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

به گفته وی حکم رجبی عصر امروزاز سوی علی اردشیر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به وی ابلاغ شده است.

صفیاری افزود: امروز در جلسه هیات امنای کتابخانه مجلس که در دفتر کار رئیس مجلس برگزار شد آقای لاریجانی ضمن پذیرش استعفای آقای جعفریان، محمد رجبی را به عنوان جایگزین ایشان در سمت ریاست کتابخانه مجلس معرفی کرد.

این مقام مسئول در کتابخانه مجلس یادآور شد: حکم رجبی فردا به وی ابلاغ و مراسم تودیع و معارفه رئیس کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجبی دوانی فرزند آیت الله دوانی است که در سالهای 65 و 66 و در زمان ریاست حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین حائری در کتابخانه موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی به عنوان معاون وی فعالیت کرده است.

رجبی هم چنین چندسالی را به عنوان رئیس موسسه فرهنگی اکو مشغول فعالیت بوده است.