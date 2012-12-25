63.8 درصد شرکت کنندگان مصری به قانون اساسی رای مثبت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری، کمیسیون عالی انتخابات مصر دقایقی پیش اعلام کرد، بر اساس نتایج مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی این کشور که از همه کمیته های عمومی دریافت کرده است و پس از بازنگری در نتایج و بررسی آراء صحیح و آراء باطله، نتایج مرحله دوم با نتایج مرحله اول تجمیع و با افزودن نتایج آراء شرکت کنندگان در همه پرسی در خارج از مصر، نتیجه را تایید و در کنفرانسی خبری اعلام کرد.

بر اساس نتایج فوق، 63.8 درصد رای مثبت به قانون اساسی داده اند و بر این اساس، قانون فوق به تصوب رسیده است.

از 51919067 نفر واجدین شرایط، 17058317 نفر (32 درصد) بر سر صندوق رای حاضر شدند که در این میان، 16755012 نفر (63.8 درصد) رای مثبت به پیش نویس فوق دادند. 36.2 درصد نیز رای منفی داده بودند.

پیش از این مخالفان نتایج همه پرسی و تصویب قانون اساسی را رد می کردند. اما جبهه نجات ملی اعلام کرده بود، نتیجه را هر چه که باشد می پذیرد و با شرکت در رقابت های انتخابات پارلمانی آینده به فعالیت های خود ادامه می دهد.

عصر روز سه شنبه نیز منابع آگاه در مصر از احتمال استعفای "هشام قندیل"، نخست وزیر کنونی این کشور و جایگزینی خیرت الشاطر"، نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری و عضو ارشد جمعیت اخوان المسلمین خبر دادند.