نتایج نهایی انتخابات مصر اعلام شد/ 63.8 به همه پرسی رای مثبت دادند

سمیر ابو المعاطی رئیس کمیته عالی انتخابات و ناظر بر همه پرسی قانون اساسی مصر که در روزهای 15 تا 22 دسامبر جاری برگزار شد گفت: شکایات درباره نبود نظارت قضایی غیر صحیح است.

وی گفت: ما همه شکایات را با وجود جدی نبودن آن بررسی کرده ایم. همه ناظران بر همه پرسی قانون اساسی از اعضای هیئتهای قضایی بوده اند.

رئیس کمیته عالی انتخابات بیان کرد: همه اطلاعاتی که درباره نبود نظارت قضایی بر انتخابات مطرح شده است درست نیست.

وی افزود: ما به همه سازمانهای جامعه مدنی اجازه دادیم که به مراکز رای گیری وارد شوند و به همه رسانه های بین المللی اجازه پوشش همه پرسی داده شد.

ابو المعاطی بیان کرد: تاخیر کار برخی حوزه های انتخاباتی به سبب تاخیر قضات بوده است و ما مهلت رای گیری را در حوزه هایی که قضات در آن تاخیر داشته اند تمدید کردیم.

وی افزود: پس از شکایاتی که ارائه شد آرای برخی حوزه های فرعی که درباره آن شکایت شده بود، باطل اعلام شد. ما نتایج برخی حوزه هایی که شمارش آراء در آنها قبل از یازده شب انجام شده بود باطل اعلام کردیم.

ابوالمعاطی گفت: 51 میلیون رای دهنده حق رای گیری داشتند.32 درصد در همه پرسی شرکت کردند. 17 میلیون رای دهنده از مجموع 51 میلیون در همه پرسی شرکت کردند.

وی افزود: از مجموع رای دهندگان 63.8 به رای آری و 36.2 رای منفی به همه پرسی دادند.