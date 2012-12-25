تخریب 22 هزار متر مربع ساخت و سازهای غیرکشاورزی آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی امینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در اجرای احکام قطعیت یافته قلع و قمع موضوع تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان انجام شد.
وی افزود: در مجموع در اجرای این طرح و به حکم قانون چهار مورد عرصه اراضی کشاورزی که با بیش از 22 هزار متر که دیوار کشی و محصور شده بود، تخریب شد.
مدیرجهادکشاورزی آمل اضافه کرد: متخلفان اراضی کشاورزی را در قطعه های 200 و300 متری در روستاهای ولیسده، چنگاز و کوکده از توابع بخش مرکزی آمل تفکیک و ساخت و ساز کرده بودند.
امینی ادامه داد: تخریب واحدهای ساخت و ساز شده در اراضی کشاورزی با حضور نمایندگان دادستان، بخشدار و نیروی انتظامی و اکیپی از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل انجام شد.
آمل - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی آمل از تخریب عرصه های ساخت و سازهای شده غیرکشاورزی در اراضی کشاورزی این شهرستان به مساحت بیش از 22 هزار متر مربع خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی امینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در اجرای احکام قطعیت یافته قلع و قمع موضوع تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان انجام شد.
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