تخریب 22 هزار متر مربع ساخت و سازهای غیرکشاورزی آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی امینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در اجرای احکام قطعیت یافته قلع و قمع موضوع تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان انجام شد.



وی افزود: در مجموع در اجرای این طرح و به حکم قانون چهار مورد عرصه اراضی کشاورزی که با بیش از 22 هزار متر که دیوار کشی و محصور شده بود، تخریب شد.



مدیرجهادکشاورزی آمل اضافه کرد: متخلفان اراضی کشاورزی را در قطعه های 200 و300 متری در روستاهای ولیسده، چنگاز و کوکده از توابع بخش مرکزی آمل تفکیک و ساخت و ساز کرده بودند.



امینی ادامه داد: تخریب واحدهای ساخت و ساز شده در اراضی کشاورزی با حضور نمایندگان دادستان، بخشدار و نیروی انتظامی و اکیپی از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل انجام شد.