تیم منتخب کشتی مازندران به مسابقات روزجهانی کودک اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا نوری زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم منتخب کشتی مازندران با 28 کشتی گیر در 10 وزن در رقابتهای روز جهانی کودک که در رشته کشتی آزاد و رده سنی نوجوانان روزهای هفتم و هشتم ماه دی به میزبانی جلفا برگزار می شود، شرکت می کند.
وی افزود: تیم منتخب کشتی مازندران در وزن 42 کیلوگرم با افشین رحمانی، در وزن 46 کیلوگرم با مهدی کارگشا، نادر نصیری، فضل الله امیری و امیرحسین اکبرپور است.
دبیر هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: در وزن 50 کیلوگرم شهاب خوال، ابوالفضل حاجی پور و مجتبی عموزاد، در وزن 54 کیلوگرم شایان حمزه و در58 کیلوگرم احمد بذری، رضا آقاجانی، امیر رضا اکبرزاده، حسین خدیور و مهدی یعقوبیان به روی تشک خواهند رفت.
نوری زاده ادامه داد: تیم منتخب مازندران در وزن 63 کیلوگرم با علی اسماعیل پور و در وزن 69 کیلوگرم با سامان شجاعی، شیراز قاسم پور، کامران قاسم پور، شهریار محمودی و نیما اشفاقی به میدان می روند.
وی تصریح کرد: برای تیم اعزام منتخب نوجوانان مازندران در وزن 76 کیلوگرم مهدی کلیج و امیرحسین خطی در وزن 85 کیلوگرم امیرحسین میر باباشاهی، علیرضا حمزه نژاد و بهمن نوری و در وزن 100 کیلوگرم علی اصغر اکبری، جواد طالبی و نعیم حسن زاده در رقابتهای جهانی روز کودک کشتی خواهند گرفت.
دبیر هیئت کشتی مازندران گفت: هدایت تیم منتخب مازندران برعهده مربیان بومی این استان به نامهای مجید نصرتی، غلامرضا کلانتری، کیوان بوداغی و یاسر طهماسبی است.
رقابتهای روز جهانی کودک در رشته کشتی آزاد و در رده سنی نوجوانان بصورت داخلی و تیم به تیم، روزهای هفتم و هشتم دی ماه به میزبانی منطقه تجاری ارس شهرستان جلفا استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.
ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از اعزام تیم منتخب کشتی این استان، برای شرکت در مسابقات روز جهانی کودک در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا نوری زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم منتخب کشتی مازندران با 28 کشتی گیر در 10 وزن در رقابتهای روز جهانی کودک که در رشته کشتی آزاد و رده سنی نوجوانان روزهای هفتم و هشتم ماه دی به میزبانی جلفا برگزار می شود، شرکت می کند.
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