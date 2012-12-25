تیم منتخب کشتی مازندران به مسابقات روزجهانی کودک اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا نوری زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم منتخب کشتی مازندران با 28 کشتی گیر در 10 وزن در رقابتهای روز جهانی کودک که در رشته کشتی آزاد و رده سنی نوجوانان روزهای هفتم و هشتم ماه دی به میزبانی جلفا برگزار می شود، شرکت می کند.



وی افزود: تیم منتخب کشتی مازندران در وزن 42 کیلوگرم با افشین رحمانی، در وزن 46 کیلوگرم با مهدی کارگشا، نادر نصیری، فضل الله امیری و امیرحسین اکبرپور است.



دبیر هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: در وزن 50 کیلوگرم شهاب خوال، ابوالفضل حاجی پور و مجتبی عموزاد، در وزن 54 کیلوگرم شایان حمزه و در58 کیلوگرم احمد بذری، رضا آقاجانی، امیر رضا اکبرزاده، حسین خدیور و مهدی یعقوبیان به روی تشک خواهند رفت.



نوری زاده ادامه داد: تیم منتخب مازندران در وزن 63 کیلوگرم با علی اسماعیل پور و در وزن 69 کیلوگرم با سامان شجاعی، شیراز قاسم پور، کامران قاسم پور، شهریار محمودی و نیما اشفاقی به میدان می روند.



وی تصریح کرد: برای تیم اعزام منتخب نوجوانان مازندران در وزن 76 کیلوگرم مهدی کلیج و امیرحسین خطی در وزن 85 کیلوگرم امیرحسین میر باباشاهی، علیرضا حمزه نژاد و بهمن نوری و در وزن 100 کیلوگرم علی اصغر اکبری، جواد طالبی و نعیم حسن زاده در رقابتهای جهانی روز کودک کشتی خواهند گرفت.



دبیر هیئت کشتی مازندران گفت: هدایت تیم منتخب مازندران برعهده مربیان بومی این استان به نامهای مجید نصرتی، غلامرضا کلانتری، کیوان بوداغی و یاسر طهماسبی است.



رقابتهای روز جهانی کودک در رشته کشتی آزاد و در رده سنی نوجوانان بصورت داخلی و تیم به تیم، روزهای هفتم و هشتم دی ماه به میزبانی منطقه تجاری ارس شهرستان جلفا استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.