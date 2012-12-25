به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه میامی طی نشستی پیرامون ابعاد اقتصاد مقاومتی با حضور بسیجیان بیارجمند گفت: اقتصاد مقاومتی فعالیتی پویا و مداوم است و با ریاضت اقتصادی متفاوت است.

حجت‌الاسلام عیسی سلیمانی اظهار داشت: سهم بسیجیان در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، حرکت براساس آموزه‌های اسلام و عمل به آن است.

وی افزود: بسیجیان همچنین می‌توانند با تشویق دیگران به سمت اقتصاد مقاومتی و تبیین این حرکت جهادی، جامعه را به این سمت و سو سوق بدهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه میامی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به گفته مقام معظم رهبری، اقتصادی فعال، پویا و منعطف است که از قرآن گرفته شده و براساس گفتمان امام و انقلاب ضمن مقاومت در برابر ناملایمات، روند رو به پیشرفت و پایداری خود را حفظ می‌کند.

کلاس تربیت تعالی فرماندهان بسیج گرمسار برگزار شد

جانشین فرمانده سپاه استان سمنان در کلاس تربیت تعالی فرماندهان بسیج که در سپاه ناحیه گرمسار برگزار شد، گفت: مدیریت و فرماندهی به عنوان مغز متفکر یک سازمان است.

سرهنگ اسحاق هراسانیان اظهار داشت: برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل از اصول مدیریت است.

وی افزود: برنامه‌ریزی رکن و اساس مدیریت است؛ به گونه‌ای که اگر برنامه‌ریزی نباشد نظارت معنا ندارد و به فرموده رهبر برنامه‌ریزی را باید محور کار خود قرار دهیم.

جانشین فرمانده سپاه استان سمنان بیان داشت: مدیر تراز انقلاب یعنی کسی که حرف انقلاب را بگوید و برای عملیاتی شدن آن تلاش کند و مدیری انقلابی است که اگر در حیاط خلوت آمریکا هم حضور داشته باشد حرف اسلام و انقلاب را می‌زند و ایمانش تغییر نمی‌کند.

هراسانیان گفت: موفقیت سپاه و بسیج به دلیل اتصال آن به ولایت فقیه است و اگر ذره‏ای در ایین ارتباط، فاصله بیفتد، سپاه کارآیی و کارکرد انقلابی خود را از دست می‏دهد.

برگزاری مراسم "سیری در سیره شهدا"

استاد حوزه و دانشگاه گرمسار و روایتگر سیره شهدا در مراسم "سیری در سیره شهدا" که به همت تربیت آموزش سپاه گرمسار برگزار شد،گفت: سیره شهدا تاریخ‌ساز و تربیت‌کننده است و ابتدا باید سیره شهدا را تفحص کرده و بعد از آن استفاده کرد.

حجت‌الاسلام مهدی دیانی اظهار داشت: عنصر شهادت در تربیت صالحین مهمترین نقش را دارد و این عنصر در بسیج خط رهایی است.

وی افزود: اگر کسی بدون آگاهی وارد دین شود و بخواهد دین را تحلیل کند دچار انحراف می‌شود؛ ولی اگر یک عارف با قدرت استنباط الهی وارد تاریخ شود، تاریخ‌ساز می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه گرمسار گفت: مکتب توحیدی شکست ندارد و شهادت‌طلبی در آن موج می‌زند و شهادت در معنای واقعی کلمه اوج کمال انسانی است.

دیانی با تأکید بر اینکه ما باید تلاش کنیم تا خداوند ما را کمک کند، تصریح کرد: تربیت شهدا توسط حضرت امام(ره) یک تربیت توحیدی بود و شهدا برای هر لحظه‌ای آماده بودند.

گردهمایی بسیجیان درجزین برگزار شد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 12 قائم (عج) در گردهمایی بسیجیان درجزین گفت: یکی از شاخصه‌های خوشبختی و سعادت یک جامعه را تعامل خوب بین علما و دانشمندان است.

سید ابوالفضل راسخی با اشاره به موضوع امتحان الهی که خداوند برای انسان‌ها از آدم تا خاتم در نظر گرفته است، بیان داشت: زندگی روزمره و برخوردهای ساده آزمون‌های کوچک انسان‌ برای وارد شدن به آزمون‌های سخت‌تر و جدی‌تر است.

وی با تأکید بر اهمیت اطاعت از رهبری تصریح کرد: فاصله گرفتن از مسیر رهبری در شرایط سخت و حساس، نشانه دشمنی و امری غیرقابل بخشش است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 12 قائم (عج) اظهار داشت: پیشرفت‌های امروز جامعه ایرانی در عرصه علم و معرفت مدیون تلاش‌های جوانان عالم و دانشمندی است که در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در حال تحصیل علم و دانش هستند و علم خود را صرف خدمتگزاری به مردم می ‏کنند.

گردهمایی اخلاقی بصیرتی پاسداران سپاه استان سمنان برگزار شد



استاد حوزه و دانشگاه در گردهمایی اخلاقی بصیرتی پاسداران سپاه استان که در حسینیه ثارالله سپاه استان سمنان برگزار شد، گفت: مهم‌ترین مولفه شیعه واقعی ادب در اطاعت از ولایت است و این ادب رمز پیروزی و موفقیت و گذر از گردنه‌های سخت و صعب‌العبور است.

حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی بیان کرد: انسان دارای دو مولفه روح و جسم است و بین این دو مولفه روح ارزشمند‌تر از جسم است.

وی با بیان اینکه آنچه که ماندنی است روح است و شرافت انسان به روح اوست،‌ افزود: متأسفانه‌ انسان‌‌ها به دانسته‌های خویش عمل نمی‌کنند و بیشتر به جسم خود می‌پردازند در حالی که می‌دانیم این جسم با مرگ از بین می‌رود و آنچه که می‌ماند و در عالم برزخ نگهداری می‌شود روح است.

کمیسیون اقتصاد مقاومتی در شاهرود برگزار شد

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در کمیسیون اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات سپاه شاهرود برگزار شد، گفت: بسیج سازندگی باید در اجرای منویانت رهبری معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن پیشرو است.

عباس مطهری بیان کرد:‌ باید به سمتی حرکت کنیم که همه نیازهای خود را با توجه به داشته‌های خود و با نیرو و سرمایه ایرانی برطرف کنیم و این جز با تلاش کردن حاصل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه ما از اول انقلاب در تحریم و فشار هستیم و در این مدت به پیشرفت‌ها و دستاوردهای بسیاری دست یافته‌ایم افزود: باید تلاش کنیم تا این پیشرفت‌ها را ادامه دهیم و دستاوردهای خود را به جهانیان ارائه داده و از آن حمایت کنیم.

فرمانده سپاه شاهرود با اشاره به اهمیت روشنگری در اقتصاد مقاومتی بیان داشت: باید با دقت در سخنان رهبر معظم انقلاب و تبیین آن در بین آحاد جامعه تلاش کنیم تا بتوانیم در برابر تحریم‌های سخت دشمنان ایستادگی کرده و نگذاریم مردم در فشار قرار بگیرند.

برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در شاهرود

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه شاهرود گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری، فنی و حرفه‌ای و مجمع امور صنفی شهرستان قرار است نمایشگاهی از توانمندی‌های نهادها و موسسات در خصوص اقتصاد مقاومتی در دهه مبارک فجر برپا شود که در حال برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات مختلف در این زمینه هستیم.

رضا خوشقدم خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است نشست‌های مختلف در خصوص اقتصاد مقاومتی در پایگاه‌ها و واحدهای مقاومت بسیج محلات و اقشار برگزار شود و همچنین مسابقات مختلف فرهنگی هنری در این زمینه برگزار شود.

در این جلسه تصمیماتی در خصوص اجرای برنامه‌هایی اقتصاد مقاومتی در سطح پایگاه، حوزه و سپاه شاهرود و نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی با هماهنگی با دستگاه‌های مختلف اخذ شد.

همایشی اقتصاد مقاومتی در تیپ 12 قائم (عج)‌سمنان برگزار شد

فرمانده تیپ 12 قائم (عج)‌سمنان در همایشی با موضوع اقتصاد مقاومتی با حضور کارکنان تیپ که در حسینیه امام خمینی تیپ 12 برگزار شد، ضمن تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و بیان نظرات رهبر معظم انقلاب در این زمینه نیاز امروز جامعه را مقابله با عملیات روانی دشمن در تبلیغ وضع نابسامان اقتصادی و مقابله با سیاه‏نمایی آینده اقتصاد ایران عنوان کرد.

اسماعیل قاسمپور اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، فرمولی جهت گذر از این مرحله است.

فرمانده تیپ 12 قائم (عج)سمنان تصریح کرد: تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا از سویی و اصرار برای مذاکره با ایران از سویی دیگر نشانه به بن‏بست رسیدن تلاش‌های مذبوحانه دشمن برای رهایی از بحرانی است که توسط خودشان ایجاد شده است.

قاسمپور گفت: دشمن به دنبال اثبات تأثیر تحریم‌‏ها در کشور است که این برنامه دشمن نه از امروز بلکه از زمانی که در انقلاب، لانه جاسوسی توسط دانشجویان تسخیر شد، استمرار یافته است.

وی در ادامه به تحولات سوریه اشاره کرد و افزود: اینطور نیست که با حذف بشار اسد از قدرت، خواسته‌های مخالفین و قدرت‌های بیگانه حاصل شود و محور مقاومت متحمل شکست شده و کارکرد خود را از دست بدهد.

فرمانده تیپ 12 قائم (عج)سمنان ادامه داد: دشمنان اسلام و ارتجاع عرب با حمایت‌های تسلیحاتی مخالفان سوریه و کارشکنی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در مسائل دیپلماسی به دنبال رسیدن به منابع منطقه و تضعیف مسلمین هستند لکن باید بدانند که مردم منطقه می‏دانند که داروی شفابخش امروز مسلمین، مقاومت است.

گردهمایی آموزشی بسیجیان گرمسار برگزار شد

کارشناس مسائل سیاسی گرمسار در گردهمایی آموزشی بسیجیان حوزه بنت الرسول که در پایگاه مقاومت کوثر برگزار شد، گفت: نهاد مقدس سپاه یکی از ارکان اساسی حفظ ثبات و امنیت نظام جمهوری ایران است و حقیقتا تعبیری زیباتر از این نیست که سپاه بازوی ولایت فقیه است.

طاهره عباسی اظهار داشت: سپاه مجموعه‏ای مهم و ارزشمند است و هیچگاه از تهدیدهای دشمن و عوامل داخلی آنها در امان نبوده و همواره یکی از اهداف اصلی دشمنان انقلاب است.

وی افزود: وظیفه حفاظت از سپاه در مقابل هر گونه خطر از قبیل جاسوسی و نفوذ و تهدیدهای دیگر بر عهده مجموعه‌ای مستقل به نام سازمان حفاظت اطلاعات سپاه است.

کارشناس مسائل سیاسی گرمسار افزود: امام خمینی (ره) می‏فرمایند "حفظ نظام از مهمترین واجبات عقلی و شرعی است" از این رو حفظ سپاه که از ارکان نظام محسوب می‌شود نیز شرعا واجب شمرده می‌شود.