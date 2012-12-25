مخالفان بحرینی دولت در تبعید تشکیل دهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، " دکتر سید علی واصف" از فعالان و مخالفان حکومت آل خلیفه بحرین که در آمریکا در ثبعید به سر می برد در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی "پرس تی وی" خواستار تشکیل دولت در تبعید توسط مخالفان شد.

وی گفت مخالفان برای مقابله با سرکوبگری های آل خلیفه باید دولتی در تبعید تشکیل دهند که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود.

وی اوضاع بحرین را وخیم توصیف کرده و گفت متاسفانه این وضعیت همچنان ادامه دارد و به یک بن بست رسیده ایم و رژیم آل خلیفه به سرکوب و شکنجه های خود علیه مخالفان ادامه می دهد.