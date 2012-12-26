سوء مدیریت کشور را دچار چالش کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی در جلسه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری منطقه دو قم که در منطقه نیروگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت های مجمع هماهنگی طی 16 سال گذشته در قم کارنامه قابل قبولی داشته است و اعضای این مجمع نیز با خلوص نیت و همدلی بر عهدی که با امام و رهبر فرزانه انقلاب بسته اند، پایدار هستند.



وی افزود: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم مسیر و تابلوی مشخصی را برای کسانی که در قم خواستار فعالیت سیاسی سالم و با نشاط بوده اند، ایجاد کرده است.



حجت الاسلام بنایی ادامه داد: مجمع هماهنگی توانسته پرچمی برافرازد که عنوان این پرچم پیروی از خط امام و رهبری است و تاکنون از این مسیر تخطی نکرده است، بنابراین از همه کسانی که با این هدف به مجمع وارد شوند استقبال می کنیم.



وی با تأکید بر این مطلب که اعضای مجمع از ظرفیت علمی بسیار خوبی برخوردار هستند بیان داشت: اعضای این مجمع با خلوص نیت و توان بالا در جهت عمران و توسعه استان و رفع عقب ماندگی های مزمن قم تلاش می‌کنند.



مشاور رئیس قوه قضائیه در امور مجلس تشکیل اتاق فکر توسعه استان قم به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم را مورد توجه قرار داد و گفت: این اتاق طی دو سال گذشته توانسته راهکارهای بسیار اجرایی و عملیاتی در حوزه توسعه استان قم را بدون شعار و حاشیه کارشناسی کند و بسیاری از این مطالعات برای اولین بار در سطح استان و کشور صورت گرفته است.



حجت الاسلام بنایی با اشاره به اینکه مطالعات اتاق فکر مورد تحسین شخصیت‌های تراز اول کشور و مدیران ارشد استان قم قرار گرفته است ابراز داشت: تمامی اعضای اتاق فکر اشخاص کارآمد و متعهدی هستند که بعنوان امین، کارشناس و معتمد مردم، بدون چشم داشت و توقع مالی و با انگیزه خدمت به قم مشغول فعالیت هستند.



وی در ادامه اهمیت انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داد و گفت: باید با آگاهی و بصیرت کامل شخص کارآمد و صالحی را برای این منسب مهم انتخاب کرد تا کشور در مسیر شکوفایی روزافزون قرار گیرد.



دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم از اعتبار و جایگاه ممتازی برخوردار است، تأکید کرد: موضع مجمع در قبال حوادث گذشته از جمله جریان انحرافی و جریان فتنه کاملاً شفاف و مشخص است و این مجمع در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نیز مواضع خود را دنبال خواهد کرد.



مشاور رئیس قوه قضائیه در امور مجلس اجرای سلیقه ای قانون را موجب سوء استفاده دشمن از شرایط موجود دانست و ادامه داد: زمانی که قانون در جامعه به طور کامل اجرا نشود و اولویت‌های کشور دائم در معرض تغییر و جابجایی باشد، نیروهای کارآمد و توانمند جای خود را به عده ای نیروهای بی انگیزه خواهند داد، بنابراین اولین شاخصه نامزدهای ریاست جمهوری، باید کارشناسیِ دقیق نسبت به مشکلات و تعیین اولویت های کشور وتوان اعمال و اجرایی ساختن این اولویت ها باشد.



وی افزود: کشور ما ظرفیت بالایی دارد ولی متاسفانه با مدیریت غلط، کشور دچار چالش شده است و باید تلاش شود با انتخاب شخصی کاردان و با دانش، این ضررها جبران شود.



حجت الاسلام بنایی با اشاره به تدوین برنامه بیست ساله کشور به دستور مقام معظم رهبری اظهار داشت: بر اساس این برنامه بیست ساله، برنامه چهارم و پنجم کشور نوشته شد که هم اکنون حدود 18 ماه از آغاز برنامه پنجم می‌گذرد که اگر به این برنامه عمل شود کشور شکوفا می‌شود و الا دیگران بر ما پیشی خواهند گرفت.



وی تصریح کرد: امروز نیز کشور برای خروج موفقیت آمیز از تحریم ها، نیازمند چاره اندیشی و قانون مداری و البته وفاق و همدلی عمومی است.



دبیر کل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در پایان با اشاره به نزدیکی سالروز حماسه 9 دی و 19 دی و گرامیداشت این دو روز تاریخی کشور تصریح کرد: مردم قم در این دو روز مهم تاریخی کشور با بصیرت و آگاهی ستودنی پیشگام سایر مردم کشور به میدان آمدند و توطئه های دشمنان انقلاب را خنثی ساختند.