تضعیف اعتقادات عمومی‌ جامعه هدف اصلی تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی شامگاه سه شنبه در جمع جوانان این منطقه افزود: تهاجم فرهنگی فعالیتی برای دگرگون‌ کردن اعتقادات عمومی از راه ‌های غیر مستقیم و غیر محسوس‌ است.

وی اظهارداشت: از آن جا که حمله و هجوم مستقیم به‌ اعتقادات مردم یک جامعه ممکن است واکنش های آنی به همراه‌ داشته باشد، مهاجمان ترجیح می ‌دهند از راه ‌ها و شیوه‌ هایی‌ استفاده کنند که واکنش ها و حاسیت‌ های مردم را برانگیخته‌ نکنند.

امام جمعه ماسال گفت: از بین بردن هویت‌ و استقلال فرهنگی جامعه و ایجاد وجه تشابه ‌های فرهنگی با فرهنگ مهاجم یکی از اهداف آشکار تهاجم فرهنگی است.

وی افزود: در مقابله با تهاجم فرهنگی باید زمینه و شرایط پذیرش‌ القائات تهاجم فرهنگی را شناخت و سپس برنامه‌ ای جامع برای خنثی کردن آن اجرا کرد.

موسوی ادامه داد: در مورد جوانان که هدف‌ اصلی تهاجم فرهنگ هستند به نظر می‌ رسد عواملی از قبیل‌ بیکاری و کمبود زمینه اشتغال، به تاخیر افتادن امر ازدواج، کمبود و در برخی موارد نبود برنامه‌ های مناسب برای پر کردن اوقات فراغت می ‌توانند از زمینه ‌های رسوخ الگوهای‌ فرهنگی بیگانه باشند.