ریشه کنی بی سوادی عزم جدی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری شامگاه سه شنبه در جلسه راهبردی نهضت سوادآموزی،سوادآموزی را یک تکلیف شرعی یاد کرد و افزود: همه باید در راستای ریشه کنی بی سوادی با سازمان آموزش و پرورش همکاری کنند.

وی ادامه داد: اگر در جامعه بی سوادی ریشه کن شود جامعه در همه حوزه ها توسعه پیدا می کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در خصوص ادغام نهضت سوادآموزی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و کلیه امکانات، فضا و نیروی انسانی مهیا است.

نظری تاکید کرد: در خصوص آمار بی سوادی استان وضعیت مطلوبی نسبت به کشور داردو باید تا پایان برنامه پنجم بی سوادی به صفر برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان یادآورشد: بی سوادان شش ماه در کلاسهای درسی حاضر می شوند و بعد از طی کردن مراحل تحصیل مدرک باسوادی را از سازمان آموزش و پرورش اخذ می کنند.

نظری گفت: دستگاه های اجرایی باید هر چه زودتر لیست کارکنان بی سواد را به سازمان آموزش و پرورش معرفی کند تا هر چه زودتر برنامه لازم برای باسواد شدن این افراد در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در راستای ریشه کنی بی سوادی باید از بسیج کمک گرفت چرا که بسیج توان بسیار بالایی دارد و می تواند این امر بسیار مهم را به خوبی انجام دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: در شهرستان ها هم فرمانداران بیسوادان را شناسایی کنند تا رقابت بین شهرستانها ایجاد شود که هر شهرستانی بیسوادی را به مرز صفر برساند جشن بیسوادی در آن شهرستان و روستا برگزار خواهد شد.