9 دی با حضور مردم ایران در پشتیبانی از ولایت فقیه ماندگار شد

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر حماسه 9 دی ماه را یکی از اقدامات و اتفاقات مهم در کشور عنوان کرد و افزود: حماسه 9 دی ماه در تاریخ ایران ثبت شده است.

وی اظهار داشت: حماسه 9 دی ماه به عنوان انقلاب سوم مطرح است.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان گفت: مقام معظم رهبری سنگ تمام گذاشتند و حماسه 9 دی را یک حماسه و یک کار بزرگ خدایی نامیدند.

احمدی تاکید کرد: مردم با حضور خود در 9 دی ماه یک کار بزرگ و انقلابی کردند و به مقام معظم رهبری دین و وفاداری خود را نشان دادند.

وی در ادامه گفت: مردم با حضور خود باعث شدند احزابی که افکارشان خلاف نظر دین و انقلاب بودند همه را افشا کردند.

معاون امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان یادآورشد: مردم و جوانان از مسئولین انتظار دارند که ابعاد و ریشه های حماسه 9 دی ماه را تحلیل کنند.

احمدی افزود: ماندگاری حماسه 9 دی اقتدار مردم در برابر تهدیدات و بحران های استکبار بود.

وی تصریح کرد: هر جا که مردم گوش به فرمان منویات رهبری بودند یک حماسه به وجود آمده است و استکبار هم از این حماسه ناامید شده است.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان گفت: حضور و وحدت مردم ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده و دشمن از این اقتدار مردم وحشت دارد.