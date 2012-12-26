پروژه های بدون پارکینگ در شهریار مجوز ساخت دریافت نخواهند کرد

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفاه شهروندان و تامین امکانات مورد نیاز آنها از وظایف اصلی مسئولان است و در این راه نباید از هیچ تلاشی دریغ شود.

این مسئول با اشاره به مشکلات مسکن مهر فردوسیه و عدم تکمیل خدمات و امکانات مورد نیاز ساکنین که چندی پیش با همت و تلاش دستگاه های ذیربط رفع شد، عنوان کرد: اجرای طرح ها و پروژه های کلان علاوه بر زمانبر بودن و صرف اعتبارات بیشتر، منجر به تاخیر در بهره برداری و عدم خدمات رسانی مطلوب به شهروندان خواهد شد، لذا در این زمینه برنامه ریزیهایی برای ساماندهی پروژه های آینده شهرستان صورت گرفته است.

اعمال شرایط ویژه در صدور مجوز برای پروژه های بالای 100 واحد

جوهری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تمهیدات برای جلوگیری از بروز اینچنین مشکلات در سطح شهرستان، بیان کرد: در راستای جلوگیری از بروز مشکلاتی اینچنین در سطح شهرستان، طی جلسات برگزار شده با مسئولان و اعضای شورای تامین، برنامه هایی در نظر گرفته شده است که به سایر دستگاه های دولتی ابلاغ خواهد شد تا در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول افزود: از جمله این اقدامات می توان به منع صدور مجوز از سوی شهرداریها برای پروژه های بالای صد واحد اشاره کرد، در این راستا پیمانکاران پروژه های بالای صد واحد می توانند پس از طرح پروژه در جلسات شورای تامین و تایید از سوی اعضای شورای تامین، شورای آموزش و پرورش و فرمانداری، جهت اخذ مجوز از شهرداریها اقدام کنند.

شهرداریها موظف به اخذ وثیقه از پیمانکاران هستند

وی اظهار داشت: همچنین بمنظور پایبندی پیمانکاران به تعهدات خود، شهرداریها موظف به اخذ وثیقه از پیمانکاران شده اند.

جوهری گفت: این اقدام در راستای ساماندهی به وضعیت پروژه های شهرستان، پایبندی پیمانکاران به تعهدات خود و جلوگیری از بروز مشکلات در تامین سرانه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و ...صورت خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان شهریار در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت سرانه پارکینگ در پروژه ها تاکید کرد و یادآور شد: حذف غیرقانونی پارکینگ در برخی پروژه های بزرگ شهرستان، منجر به شلوغی خیابانها و معابر عمومی شهر شده است و این امر با ایجاد معضلاتی برای شهروندان، موجبات نارضایتی آنان را فراهم کرده است.

عدم صدور مجوز برای پروژه های بدون پارکینگ

این مسئول ادامه داد: در اثر نبود پارکینگ در پروژه های بزرگ فرهنگی، ورزشی، تفریحی و... شهروندان مجبور به پارک خودروها در حاشیه معابر عمومی می شوند که این مساله منجر به بروز مشکل در تردد سایر وسایل نقلیه شده است.

وی اعلام کرد: در راستای جلوگیری از سو استفاده برخی افراد سودجو که تنها به فکر منافع شخصی خود هستند، همچنین کاهش شلوغی ناشی از نبود پارکینگ در سطح شهر، از این پس هیچ پروژه ای بدون رعایت سرانه پارکینگ، مجوز ساخت دریافت نخواهد کرد.