به گزارش خبرنگار مهر، برنامه شب گذشته (سه‌شنبه 5 دیماه) گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما به بررسی وضعیت بازار کاغذ و علت نوسانات قیمت آن اختصاص داشت و محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نعمت‌الله شهبازی، عضو انجمن صنفی میران روزنامه‌های غیردولتی، مهمانان این برنامه زنده تلویزیونی بودند.

در ابتدای این برنامه محمدزاده در سخنانی گفت: من به عنوان متولی مطبوعات کشور یا بهتر بگویم نماینده مطبوعات در دولت، به طور عمیق فشار اقتصادی را که بر مطبوعات ما وارد شده و به شدت بر دوش آنها سنگینی می‌کند، احساس می‌کنم و باید بگویم که مطبوعات ما وضعیت بغرنجی را سپری می‌کنند.

وی با بیان اینکه «فعالیت مطبوعات، فرهنگی است و به ندرت اقتصادی است» افزود: اغلب مطبوعات ما امروزه صرفه اقتصادی ندارند و فقط به خاطر علائق شخصی و یا تعهدی که اهالی این صنف نسبت به مسائل جامعه احساس می‌کنند، منتشر می‌شوند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد سپس گفت: در سال 1390 نوساناتی در حوزه کاغذ به وجود آمد و وزارت ارشاد با اینکه متولی واردات کاغذ یا تولید کاغذ و یا تنظیم بازار آن نیست، فقط به خاطر اینکه متولی مصرف کنندگان کاغذ است، وارد کار شد و خوشبختانه از مهرماه امسال تاکنون روند خوبی در جهت حل مشکلات این حوزه طی شده است.

محمدزاده اضافه کرد: تلاش‌های بانک مرکزی، خود اصناف و نیز وزارت ارشاد باعث شد ثبات به بازار کاغذ برگردد ولی همین حا تاکید کنم که نمی‌خواهم بگویم کاغذ ارزان شد.

وی از مهار دو مسئله عمده یکی روند رو به رشد قیمت کاغذ و دیگری احتکار آن در انبارها سخن گفت و یادآور شد: الان ما با نبود و یا حتی کاغذ مواجه نیستیم و کاغذ به اندازه کافی در انبارها هست.

در ادامه این برنامه، مجری با ارائه گزارشی مجمل از نوسانات قیمت کاغذ به ویژه کاغذ تحریر 70 گرمی از پرمصرف‌ترین کاغذهای مورد استفاده مطبوعات از دی‌ماه سال 1390 تاکنون و مهار آن، به افزایش دوباره اما اندک قیمت آن طی 3، 4 روز گذشته اشاره کرد و دلیل آن را از محمدزاده جویا شد و از احتمال خیز دوباره قیمت کاغذ پرسید.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز در پاسخ به این سئوال، ابتدا گفت: 70 درصد کاغذ مورد نیاز ما وارداتی و لذا وابسته به ارز است، اما با اقداماتی که صورت گرفته می‌توانم این را بگویم که اگر نوسان ارزی دوباره‌ای نداشته باشیم، وضعیت کاغذ بدتر از این نخواهد شد.

در ادامه این برنامه نعمت‌الله شهبازی عضو انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی نیز در سخنانی ابتدا با بیان اینکه «مطبوعات فریاد همه هستند الا خودشان» اقتصاد حوزه مطبوعات و نشر را کاملاً متفاوت از دیگر فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: طی یک سال گذشته به دلیل وابستگی به واردات کاغذ، قیمت کاغذ مصرفی مطبوعات 2.5 تا 3 برابر شده است؛ چه کاغذ گلاسه و چه کاغذ تحریر.

وی افزود: این در حالی است که 20 تا 30 درصد این افزایش قیمت کاغذ هم به مصرف کننده منتقل نشده است، ولی شما در بخش‌های دیگر جامعه می‌بینید که به موازات افزایش قیمت‌های تولید، شاهد افزایش قیمت محصولات هم هستیم.

شهبازی در عین حال ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه اقتصادی دولت و ایجاد مرکز مبادلات ارزی گفت: مسئله این است که مطبوعات ما به هیچ وجه نمی‌توانند افزایش قیمت تمام شده را به مصرف کننده منتتقل کنند و لذا دست کم اتاق مبادلات ارزی باید با سهولت بیشتری برای تامین ارز مورد نیاز کاغذ برای واردات اقدام کند.