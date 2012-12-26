مرگ 270 هزار ایرانی در تصادفات 11 سال گذشته

آمار فوتی های سال 91 در تصادفات رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه از آمارهای پزشکی قانونی کشور استخراج شده است از کل فوتیهای حوادث رانندگی هشت ماهه امسال 11 هزار و 74 نفر مرد و سه هزار و 52 نفر زن بودند که در این مدت سه هزار و 937 مورد از تلفات حوادث رانندگی در مسیرهای درون شهری،‌ هشت هزار و 718 مورد در مسیرهای برون شهری، ‌یکهزار و 397 مورد در مسیرهای روستایی و 74 مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده‌است.

بیشترین آمار فوتی های تصادفات در استانها (8 ماهه 91):

تهران: 1102

فارس: 1078

خراسان رضوی: 1048

کمترین آمار فوتی های تصادفات در استانها (8 ماهه 91):

ایلام: 107

کهگیلویه و بویر احمد: 126

خراسان جنوبی: 156

جدول آمار تصادفات 11 ساله کشور





بر این اساس هر چند آمار تلفات حوادث رانندگی آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.4 درصد کاهش داشته اما جاده ها و خودروها همچنان جان سرنشینان و عابران پیاده را می گیرند به طوری که در هشت ماهه امسال 14 هزار و 126 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی های حوادث رانندگی 14 هزار و 996 نفر بود، 5.8 درصد کاهش یافته است.

کاهش تلفات حوادث رانندگی

در آبان امسال یکهزار و 599 نفر (یکهزار و 274 مرد و 325 زن) در حوادث رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8.4 درصد کاهش یافته است.

همچنین تعداد مصدومان حوادث رانندگی مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی در آبان امسال با 8.8 درصد افزایش به 27 هزار و 98 نفر رسیده ‌است که 19 هزار و 624 نفر آنان مرد و هفت هزار و 474 نفر دیگر زن بودند.

این گزارش در حالی است که بر اساس آمارها میزان تصادفات رانندگی در کشور از سال 1380 تا 1384 روند افزایشی داشته و بعد از آن روند کاهشی داشته ایم تا حدی که در سال 90 این آمار کاهش چشمگیری داشته است.

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گزارش و طرح از سید هادی کسایی زاده