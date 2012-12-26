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۶ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

تهران 16 شهرستان می‌شود/پیشنهاد ایجاد 2 فرمانداری جدید

تهران 16 شهرستان می‌شود/پیشنهاد ایجاد 2 فرمانداری جدید

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران گفت: قصد داریم دو فرمانداری جدید به تهران اضافه کنیم و تعداد شهرستانهای استان تهران به عدد 16 شهرستان می رسد.

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با تائید استانداری طی پیشنهادی به وزارت کشور درخواست کرده ایم بخش قرچک و پردیس تبدیل به شهر شده و فرمانداری داشته باشند. در صورت موافقت تعداد شهرستانهای تهران به 16 شهرستان می رسد.

وی در مورد ایجاد نمایندگیهای فرمانداری تهران گفت: تمام مقدمات ایجاد این نمایندگی‌ها فراهم شده و با تهیه و تجهیز دو ساختمان در مناطق 2 و5 تهران در هفته آینده اولین نمایندگی فرمانداری در این دو منطقه راه‌اندازی می‌شود.

براتلو با اشاره به اهمیت تشکیل این نمانیدگیها در سطح پایتخت گفت: راه‌اندازی این نمایندگی‌ها دسترسی مردم به مسئولینی که می‌توانند مشکلاتشان را مرتفع کنند آسانتر می‌کند و از ترددهای غیر ضرور و غیرمفید شهروندان را در سطح شهر کاهش می‌دهد.
کد مطلب 1776041

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